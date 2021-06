Petro dice que Claudia López busca favorecer a Fajardo electoralmente

Esta mañana, en conversación W Radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mantuvo en su posición y acusó nuevamente a la Colombia Humana de "entregar dotaciones a los jóvenes radicalizados" en medio de los desmanes que se han presentado en la capital en los últimos días del paro nacional.



Por su parte, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, le exigió a la mandataria retirar estas afirmaciones y además aseguró que las acusaciones de la alcaldesa buscarían favorecer a Sergio Fajardo electoralmente.

"Aquí hay radicalización que termina en violencia que ya deja a cuatro jóvenes fallecidos en Bogotá (...) y esa radicalización termina en violencia. Por eso hay que parar, recapacitar, generar más respuestas de fondo a la muy profunda crisis social y dar soluciones a los problemas de fondo, no atizar diferencias que empiezan siendo políticas y terminan siendo problemas", dijo la alcaldesa López en conversación con W Radio en la mañana de este miércoles.



"Es un error romantizar cualquier forma de autodefensa ciudadana", afirmó la mandataria a W Radio tras la polémica que se levantó el martes luego de que publicara un trino en el que acusaba a la Colombia Humana de "entregar dotaciones a los jóvenes radicalizados" en las protestas en Bogotá.

López había mencionado recientemente que “sectores políticos extremistas” promovían estos hechos. “Ni Bogotá ni Colombia se merecen esta forma destructiva de hacer campaña para ganar la presidencia. Respeten a la ciudadanía y sus bienes públicos”, escribió López en su cuenta de Twitter.



Los argumentos de Petro

Gustavo Petro, en conversación con W Radio, rechazó nuevamente las acusaciones de la alcaldesa y calificó los señalamientos como una estrategia para favorecer electoralmente a Sergio Fajardo.



“Con base en las encuestas, ellos interpretaron que la única forma de ganarle a Petro es con una alianza entre el autodenominado centro y el uribismo. Esto los ha llevado a pasarse a la derecha”, le dijo Petro a W Radio.



Además, Petro explicó en otro trino la razón por la que algunos jóvenes llevarían equipos de protección. “Si los jóvenes no tuvieran cascos y gafas, habría más muertos y mutilados. Triste un país donde para ejercer el derecho a manifestarse se tengan que usar esos elementos para defender la vida. Eso no habla mal de los jóvenes, sino del Estado”, trinó el precandidato presidencial en su cuenta de Twitter.



Ante las graves acusaciones de la alcaldesa, el precandidato presidencial le respondió por redes sociales: “Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el Esmad”, dijo.



Luego, la bancada de la Colombia Humana y la Unión Patriótica también le solicitaron a la alcaldesa retractarse "de señalamientos injuriosos que ponen en riesgo a los miembros de la colectividad".



Para la bancada, estas afirmaciones de la alcaldesa son "calumnias" y ponen en grave peligro a los miembros de este colectivo.



