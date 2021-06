Petro denunciará a congresistas que apoyen proyecto de la Procuraduría

El senador y candidato presidencial Gustavo Petro denunciará por desacato a la justicia a los congresistas que aprueben el proyecto de la Procuraduría General de la Nación.



Este busca reformar el Código Disciplinario y, según el líder de la oposición, sería un desacato a las recomendaciones del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su caso contra el Estado por su destitución como alcalde de Bogotá.



El proyecto se encuentra a pocos artículos de ser aprobado por las comisiones primeras por unas mayorías que, de acuerdo a lo señalado por el ex alcalde de la capital, incurrirían en desacato a la justicia por ir en contravía con lo señalado por la Corte IDH.



(Lea también: No consumir gaseosas y no sacar carro: propuestas de Petro para paro).

Por esta razón el líder de la oposición se retiró del debate y aseguró que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a aquellos congresistas que aprueben el proyecto. De igual manera, le solicitó al secretario de la Comisión Primera del Senado que recolecte todas las actas de las discusiones alrededor de este, con el fin de mostrarlas ante el órgano judicial.



"Las comisiones primeras del Senado están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la CIDH sobre la prohibición de quitar derechos políticos que no sean por sentencia penal. Se trata de un delito cuya denuncia pondré ante la Corte Suprema de Justicia", escribió Petro en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Duque evade señalar a Petro como responsable del caos).

Las comisiones primeras del senado están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la CIDH sobre prohibición de quitar derechosnpoliticos que no sea por sentencia penal.



Se trata de un delito cuya denuncia pondré antr la Corte Suprema de Justicia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el trino de Petro).



En este sentido, la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de determinar la constitucionalidad del proyecto de la Procuraduría al tratarse de una ley estatutaria.



“Quedará a interpretación judicial de la aprobación de este proyecto, ¿aprobar una limitación de los derechos políticos con 10 votos, que no es ni siquiera quórum? Me parece el quórum de los esperpentos”, dijo el líder de Colombia Humana refiriéndose a los senadores registrados que están aprobando los artículos de esta ley estatutaria.



“La CIDH no es una oenegé, sino un tribunal con competencias en Colombia”, concluyó Petro, asegurando que el Estado había sido condenado por destituirlo y este proyecto desacata a la Corte IDH y, por tanto, según él, “no es una irregularidad, sino un delito”.



De igual manera, han advertido que este le da la posibilidad a la Procuraduría a destituir alcaldes, gobernadores y a los mismos congresistas.



Por su parte, el representante del Centro Democrático, Edward Rodríguez, indicó que Petro "tiene que calmarse y leer la constitución y la ley (...) Tengan el valor de dar el debate en la democracia, no a través del miedo, retirándose y diciendo que esto es inconstitucional, porque además de congresistas, ya son magistrados de la Corte".



(Siga leyendo: Procuraduría pide mantener en firme investidura de Petro ante demanda).



Tendencias EL TIEMPO