Petro pide judicializar a antioqueño que lo amenazó si regresaba a Medellín

Tras la agridulce visita de Gustavo Petro a Medellín, en donde, tras pasar por el sector de comercio conocido como El Hueco, fue abucheado y chiflado por algunos habitantes, ahora recibió amenazas por parte de un reconocido activista uribista, quien le dijo que si vuelve a la capital paisa "es bajo su responsabilidad".



El hombre, reconocido como Luis Emilio Arboleda, ha protagonizado varias polémicas, la más recordada fue cuando bajó la bandera LGBT+ que estuvo izada en el Pueblito Paisa, en Medellín.

En un video que se ha difundido por redes sociales, el antioqueño contó que lo contactaron desde el sector que visitó el líder de Colombia Humana y que "están muy ofendidos. Me dicen que la próxima vez que ese señor venga no lo van abuchear sino que se va a llevar una tomatina y una huevera y que están dispuestos a llegar a consecuencias malucas”.



La próxima vez que venga a Medellín es bajo su responsabilidad porque se va a llevar una sorpresa. FACEBOOK

Además, le advirtió que "la próxima vez que venga a Medellín es bajo su responsabilidad porque se va a llevar una sorpresa. Usted está irrespetando un sector que genera empleo y que es sagrado, se va a llevar su sorpresa, esa gente no está a gusto con usted y no puede volver usted ni ninguno de su campaña”.



Al respecto, el senador se pronunció mediante su cuenta de Twitter, pidiendo a la Fiscalía que tome acciones, por realizar una "amenaza directa" en su contra.



"Le pido a @FiscaliaCol tomar acciones inmediatas contra este dirigente uribista de Medellin. Ha realizado una amenaza directa. A nosotros no nos van a amenazar y quitar nuestros derechos políticos en ninguna parte del territorio nacional", indicó.



Le pido a @FiscaliaCol tomar acciones inmediatas contra este dirigente uribista de Medellin. Ha realizado una amenaza directa.



A nosotros no nos van a amenazar y quitar nuestros derechos políticos en ninguna parte del territorio nacional.@CIDH @IntlCrimCourt https://t.co/rCmSfUFFOP — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 10, 2021

Sobre la situación que ocurrió en Medellín, el precandidato presidencial que es ganador indiscutible en las más recientes encuestas nacionales dijo en Twitter que "hubo un estallido democrático en sus calles con mi presencia, el odio del uribismo y un nuevo fervor por el cambio”.



A pesar de esto, también recibió el apoyo de otros paisas que se encontraban en el sector. De hecho, el político desmintió la versión que señalaba que tuvo que abandonar el lugar. "Siempre estoy escoltado y no abandoné la zona, de hecho aún a esta hora estoy allí", escribió el pasado 6 de noviembre.



