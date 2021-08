Gustavo Petro defiende a Bolívar sobre acusación de estafa

El senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, se pronunció este martes tras las denuncias del actor Bruno Díaz, quien acusa a Gustavo Bolívar de no pagarle a su hijo, Diego Andrés Díaz Valdiri, alrededor de 200 millones de pesos por un contrato en la construcción de un hotel en Ricaurte, Cundinamarca.

En sus redes sociales, el senador de la oposición dijo que Bolívar está en la quiebra y manifestó que la denuncia es un intento de criminalizarlo.



(En contexto: Gustavo Bolívar le responde al actor Bruno Díaz que lo acusó de estafa)



“Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa. Siendo senador Bolívar hubiera podido salvar su empresa con dineros públicos del PAEF. Solo necesitaba vender su voto. No lo hizo. Esa es la mayor prueba de honestidad”, trinó.



Y en un segundo pronunciamiento escribió: "Los ataques a Bolívar no son sino la respuesta a que es el verdadero segundo vicepresidente del senado y que no lo es por la trampa de una coalición inverosímil centrada y muy centrada en Uribe/Duque".



(Además: La respuesta del Nuevo Liberalismo a la invitación de Gustavo Petro)



Sus trinos llegan luego de una polémica surgida tras las denuncias del actor Bruno Díaz, realizadas en un video. Díaz asegura que Bolívar es un "falsario".



¿La razón? Dice que le debe dinero por un contrato realizado con su fallecido hijo.



Tras ese video, Bolívar respondió a las acusaciones y adjuntó la respuesta del anterior arrendatario de su hotel, Henry Garzón, representante de Viva Consolidadora, que estuvo a cargo de la propiedad hasta 2020, cuando retornó a manos de Bolívar.



Garzón afirmó que al contrato en mención se abonó una cuota de 40 millones de pesos. Posterior a este desembolso, de acuerdo con Garzón, Bolívar realizó un aporte a la deuda por valor de 20 millones de pesos. También aseguró que durante el tiempo que estuvo clausurada la propiedad, Codensa: "Nunca dejó de facturarnos a un ritmo de 15 millones de pesos mensuales", por lo que, al momento de la reapertura, la deuda con los servicios públicos ascendió a 100 millones.



(Le sugerimos: Familiares de exmilitares detenidos viajarán a Haití)



Bolívar agregó que jamás ha negado la deuda que tenía con Diego Díaz y habló de su situación financiera, resaltando que siempre ha salido a 'frentear' las deudas, pero que tomará acciones legales contra Bruno Díaz por calumnia.



