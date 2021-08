Petro critica avance de obras del metro de Bogotá

Este martes, la alcaldesa Claudia López se subió a la retroexcavadora para darle apertura a la obra del patio taller del metro de Bogotá, uno de los pasos para que en 2023 se inicien las obras de los 23,8 km de viaducto y los 28 edificios de acceso, y, posteriormente, se inicien las obras de las 16 estaciones.

Pero esto fue motivo para que nuevamente el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro criticara los avances y señalara que no pueden iniciar las verdaderas obras del metro sin los estudios de ingeniería de detalle.

Hoy inicia la obra del Patio taller del Metro de Bogotá y comienza el cambio de una era en la ciudad. Del diesel a la energía limpia, de la era de buses a la era del Metro, significa pasar al transporte digno y sostenible para la Bogotá-Región del siglo XXI. #ElMetroAvanza pic.twitter.com/jNffZZhd4b — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 17, 2021

"No pueden iniciar las verdaderas obras del metro sin los estudios de ingeniería de detalle. Y esta es la hora que no han sido presentados por la empresa china. Hoy por hoy, siete años después, está más avanzado el metro subterráneo, por sus estudios, que el elevado", trinó Petro.



(Puede leer: 'Hay también corrompidos de izquierda': Bruno Díaz en nuevo mensaje a Petro)



Esta no es la primera vez que el senador se va lanza en ristre contra la alcaldesa por este asunto. Hace tres semanas, Petro había reiterado ese mensaje.



"Literalmente Claudia López hizo aprobar una inmensa partida de más de un billón de pesos para salvar las ganancias y los costos fijos de los operadores privados de TransMilenio en donde se expandirá el covid/delta por Bogotá", trinó.



Y agregó: "El cambio de la transferencia pública de dinero por porcentaje de propiedad sobre las empresas contratistas permitiría al menos sostener el pago de la nueva deuda con las utilidades futuras del TransMilenio. El neoliberalismo mental de la centro/derecha no lo permitió...mientras, duermen guardados ya durante seis años, los estudios que permiten una solución real: el metro poderoso y subterráneo de Bogotá".



(Además: 'Colombia va a necesitar una amnistía general': Álvaro Uribe)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET