El primer ataque de Gustavo Petro a Claudia López como alcaldesa

A solo un día de posesionarse como alcaldesa de Bogotá, Claudia López comenzó a recibir críticas de Gustavo Petro.



¿La razón? Al jefe de la Colombia Humana, y exalcalde de la capital, no le gustó para nada que la nueva alcaldesa ratificara a Andrés Escobar como gerente del Metro de Bogotá. Esto, para él, es el continuismo de la corrupción.

"La ratificación de Andrés Escobar y su corrupción en la adjudicación de la construcción del metro débil y elevado es una de las peores noticias para una Bogotá que necesita transporte público de calidad. Han decidido el continuismo de la corrupción", escribió el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter este jueves en la mañana.



Y agregó que la ratificación es la razón por la cual no llegaron a un acuerdo político para ir juntos por la Alcaldía.

"El proceso de adjudicación del metro elevado es profundamente corrupto, el proyecto dañará urbanísticamente a Bogotá y su movilidad", afirmó el senador.



Claudia López y Gustavo Petro han protagonizado fuertes enfrentamientos desde la contienda electoral. Si bien se dieron algunos acercamientos, la decisión de la hoy alcaldesa de continuar con el proyecto del metro elevado que dejó adjudicado Enrique Peñalosa y el apoyo de Sergio Fajardo a López, los terminaron alejando.



Uno de los más duros enfrentamientos fue cuando la alcaldesa cuestionó que el exalcalde apoyara a “un hombre (Hollman Morris) que además de una denuncia de su exesposa por maltrato tiene otras dos denuncias por acoso sexual a mujeres”.

La nueva alcaldesa le dijo al exalcalde que su “machismo, politiquería y egolatría desconciertan”.



Pero Petro no se quedó callado y respondió. Aseveró que ha dedicado su vida a luchar por la justicia y por eso puede hablar “con creces del poder de la mujer”.



“Mientras mantengas tu ideología de mercado y de neoliberalismo anacrónico @ClaudiaLopez no podrás sino mantener las condiciones de esclavitud del trabajo femenino”, agregó el senador.



La exsenadora por la Alianza Verde le recordó al excandidato presidencial cuando se unió a él para la segunda vuelta presidencial lo hizo "sin pedir nada a cambio, escogiendo lo que nos une y no divide, te parecía demócrata. Te parezco neoliberal por no comprometerme a revocar un contrato, dejar a Bogotá sin metro y con demandas. Todo para que tú hagas marchas políticas para tu ego”.



Pero el senador replicó: “Cuando quisiste votar por mí y me exigiste que no impulsara una Constituyente acepté e iba a cumplir el compromiso.

Y la alcaldesa afirmó que el jefe de la Colombia Humana mentía "sin pudor": No hice ni una llamada. Llegué al evento que tú y Mockus acordaron a ofrecer mi voto sin ninguna condición. Las tablas o acuerdos no fueron conmigo. Además de legitimar la violencia contra las mujeres lideras el Todos contra Claudia. Qué mérito”, replicó López.



EL TIEMPO