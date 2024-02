Crece el llamado a la calma y a la reflexión en medio de tormenta política en el país

En medio de la tormenta política que atraviesa el país por la tensión entre poderes, cada vez son más los sectores que hacen un llamado a la necesidad de mantener la calma y velar por el respeto de las instituciones.



Los reiterados choques entre el presidente Gustavo Petro con la Fiscalía y la Procuraduría por investigaciones y sanciones a funcionarios del Gobierno, como el caso del canciller Álvaro Leyva, ha desatado una tormenta política en el país.



El tono se elevó en los últimos días y el presidente Petro habló de una ruptura institucional e incluso dijo que desde los órganos de control se estaba orquestando un golpe de Estado bajo el manto de la institucionalidad.



Si bien algunos sectores han tomado posturas radicales, varias voces respetadas insisten en mantener la calma, pues caer en posturas radicales lo único que puede generar es una crisis institucional que no le conviene al país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

“He rechazado extralimitaciones de la Procuradora y del fiscal Barbosa. Rechazo igualmente esta declaración del presidente Petro, que agrava los riesgos de ruptura institucional. Su deber, como jefe de Estado, es el contrario: garantizar la unidad nacional y el respeto de la Constitución”, opinó el jurista Rodrigo Uprimny.



El Consejo Gremial hizo un llamado a “la serenidad, calma y sensatez” para poder “como sociedad salir adelante”. Y Bruce Mac Master, de la Andi, dijo que “los momentos más complejos son los que requieren de mayor serenidad, calma y reflexión por parte de sus líderes. Los problemas más delicados requieren acudir a las instituciones y los mecanismos definidos por la sociedad para su trámite”.



En la misma línea opinó el senador Humberto de la Calle, quien desde la independencia se ha convertido en una de las principales voces del Congreso.

El congresista sugirió tres días de silencio para “tranquilizarnos” y pidió romper la tiranía esquizofrénica de las redes. “Volvamos a establecer que la comunicación oficial de gobierno y opositores se haga por mecanismos menos parecidos a una corraleja. Y, en adelante, sigamos discutiendo con plena libertad, pero al menos con unos gramos de sindéresis”.

Iván Name. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

También desde el Congreso ese fue el mensaje del presidente de esa institución, el senador Iván Name, quien dijo que “son los espacios democráticos y del diálogo los que deben prevalecer para el entendimiento y el trámite de nuestras diferencias”.



En ese sentido, opinó la exministra Cecilia López, quien estuvo en el Gobierno durante los primeros meses del jefe de Estado en la Casa de Nariño: “En esta época de incendios, no prendamos uno más… Calma”.



Ante varios llamados a la calma, y a propósito de un comentario de Name, en el cual dijo que el jefe de Estado hizo un llamado a la confrontación civil, desde el Pacto Histórico afirmaron que esas no son las intenciones del jefe de Estado y piden dialogar. “El diálogo transparente y sincero es indispensable para tramitar en forma adecuada las diferencias”, dijo la senadora María José Pizarro.

Como respeto el fuero presidencial, invito a que se respete el fuero de la Corte Suprema de Justicia. Las instituciones y sobre todo la división de poderes, son base esencial de la democracia. pic.twitter.com/RjGKYqnwoE — David Luna (@lunadavid) January 31, 2024

También ha habido un llamado para respetar a la Corte Suprema, que ha sido presionada en los últimos para que elija al Fiscal. “Las instituciones y, sobre todo la división de poderes, son base esencial de la democracia”, comentó el senador David Luna.



El presidente Petro, por su parte, volvió a referirse este domingo a propósito de la coyuntura y escribió en X que “el simple hecho de presentar una terna de mujeres decentes al cargo de fiscal general de la nación ha ocasionado un terremoto político que ha hecho pensar en algunos, muy poderosos, en un golpe de Estado”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA