En su recorrido por la 'Ruta del Magdalena', el candidato presidencial de la Colombia

Humana, Gustavo Petro, llegó a El Banco, Magdalena. En la plaza principal

de ese municipio, ante más de 2.000 personas, habló de las alertas enviadas por la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

(FAO) sobre inseguridad alimentaria.



“Lo que está diciendo la FAO es que estamos al borde de una hambruna, que hay

ciudades del hambre en Colombia”, señaló Petro.

Y ejemplificó con la ciudad de Barranquilla, en donde estuvo este miércoles 10 de

febrero: “En barranquilla alguien me comentaba que en los barrios populares hay

familias que tienen que cazar una iguana, ya no para comerse los huevos, sino

para comerse la iguana misma porque no hay con qué hacer un mercado”.



"El gobierno fue peor que el virus. Hoy estamos viviendo una hambruna según la FAO, estando en medio de tierras fértiles y del agua": @petrogustavo en el Banco, Magdalena#PetroEnElRioMagdalena pic.twitter.com/17kyoAcM0M — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) February 11, 2022

Según dijo en este nuevo ejercicio de plaza pública, el gobierno del presidente Iván Duque agudizó las consecuencias de la pandemia de covid-19 en Colombia.



“No fue culpa del virus, fue culpa del gobierno (…) En la mayoría de países del mundo

no creció la pobreza ni el hambre, a pesar de que había el mismo virus. El gobierno

de Colombia fue peor que el virus y agudizó su mortalidad. Condenó a la quiebra a

600.000 pequeñísimas empresas”, agregó el precandidato del Pacto Histórico.



En la tarde, Petro continúo con su recorrido en Aguachica. Este sábado estará en Puerto Wilches, San Pablo, Cantagallo y Barrancabermeja.



