Los caminos para salir de la crisis política desatada por la 'ruptura institucional'

Tras los duro trinos del presidente Gustavo Petro en los cuales habló de una "ruptura institucional" y dijo que la Fiscalía estaba detrás de un "golpe de Estado", cada vez son más los sectores que insisten en un llamado a la calma y proponen varios caminos para salir de la tormenta política en la que está inmersa el país.



No es la primera vez que el jefe de Estado habla de golpes de Estado y, además, convocó a la ciudadanía a defender en las calles su gobierno. Precisamente, este jueves habrá una manifestación organizada por Fecode.



Presidente Petro lamenta el fallecimiento de Sebastián Piñera

"La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general", dijo el mandatario este martes en su cuenta de la red social X tras una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro.



Juan Camilo Restrepo: 'A las instituciones hay que dejarlas funcionar y respetarlas'

Humberto de la Calle. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Pero más allá de las respuestas radicales de los afines al mandatario y sus detractores, de los llamados a la confrontación, varios sectores en el país insisten en que se debe mantener la calma y pensar con cabeza fría, pues no se puede desestabilizar la sólida democracia de Colombia.



Uno de ellos es el senador Humberto de la Calle, una voz crítica e independiente quien publicó un vademécum para "superar la bronca actual".



Crece el llamado a la calma y a la reflexión en medio de tormenta política en Colombia



"Todos los sectores debemos manifestar que no hay en marcha contra el Gobierno un golpe de estado blando o duro. Salvo quizás algunos loquitos, nadie está en esta tarea. Proclamamos la legitimidad del Gobierno de Gustavo Petro, proclamación que hace parte fundamental del ejercicio político en este momento en Colombia. Una o varias proclamas de diversos sectores en tal sentido (si no se puede una sola unificada) debería hacerse pública de manera inmediata. Insto al Congreso a hacer la suya", señaló el congresista.



E insistió en que ni el Congreso, ni la justicia, ni los gremios, ni los sindicatos, ni la prensa. ni las fuerzas armadas y de policía, ni las iglesias, ni las ONG, ni las expresiones de la sociedad civil, "desean un derrocamiento del gobierno".



Además, hizo una reflexión sobre el lenguaje en redes sociales, que ha contribuido a la tensión. "Insisto en que el carácter anónimo de muchas de las cuentas, contribuye a la camorra. Aunque es posible que una regulación de las redes no corresponda íntegramente a la competencia interna, sí debemos hacer una cruzada para adoptar un lenguaje que, aunque claro y franco, y a veces terminante y duro, no se limite a descalificaciones arbitrarias y generalizadas".



¿Qué les puede pasar a los 337 elegidos en 2023 que no informaron gastos de campaña?



Otras voces del Congreso se han manifestado en la misma línea. El senador Ariel Ávila, por su parte, dijo que "es normal que a todo el mundo que ha hecho campaña" le revisen las cuentas. Esto a propósito de la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente del 2022.

Sobre la controversia alrededor de la llamada 'ruptura institucional'👇 pic.twitter.com/Vc3ktvVTHY — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) February 5, 2024

"Creo que lo que hay que hacer es que la campaña se reúna y genere toda la documentación que necesita para dar todas las explicaciones. Es válido que las instituciones pidan explicaciones a las diferentes campañas", señaló el congresista.



Además, "pidió que también la Fiscalía y la Procuraduría respeten el Estado de derecho".



Y es que cada vez son más los llamados por el respeto de las instituciones y por el Estado de derecho, así como la autonomía de las distintas ramas que, según la constitución, deben de tener una colaboración armónica.



Cardenal Rueda llama al diálogo entre el presidente Petro y otros líderes del país



Esto, a propósito de las presiones por parte de algunos sectores afines al Gobierno, como el exsenador Gustavo Bolívar, para que la Corte Suprema de Justicia elija rápidamente al próximo Fiscal General, en reemplazo de Francisco Barbosa.

Gustavo Petro y Francisco Barbosa. Foto: Presidencia/ Fiscalía

Por ejemplo, el senador conservador Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, aseguró que la la Constitución y la ley habla, de manera clara, no solamente de la separación de poderes, sino de la colaboración armónica.



"Creo que aquí lo que hay es el llamado a la calma y que las discusiones se den por los canales institucionales. Creo que también es importante el rigor y los procesos de verificación, y el respeto", señaló el congresista conservador y rechazó la presión a la Corte.



"Los magistrados tienen unos procedimientos y tienen que estar seguros cada uno de lo que van a hacer en la elección del Fiscal. Debemos tener confianza en esas instituciones y tomarán el tiempo requerido. Esas presiones le hacen daño a la democracia", agregó.

Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La iglesia Católica y los gremios también se sumaron a ese llamado.



"Tenemos una democracia, debemos defenderla, tenemos unas instituciones, debemos fortalecerlas y debemos acompañarnos todos en la solución de los conflictos que se nos puedan presentar", comentó monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.



Las claves de lo que se firmó en La Habana en sexto ciclo con el Eln



El columnista Juan Lozano, escribió en las páginas de este diario que los incendios no se apagan con gasolina. "Los bosques, como las democracias y las instituciones, también se incendian. Y se incendian, las unas y los otros, no solo por efecto de las elevadas temperaturas sino, además, por la negligencia, la ineptitud o la indolencia".



Complementó su análisis diciendo que "son tan voraces las llamas que producen los pirómanos que ellos mismos resultan quemados y después de haber arrasado con tanto, sus cenizas terminarán confundidas con las de sus propias quemas. Los incendios, señores y señoras, no se apagan con gasolina".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA