Restan pocos días para que los colombianos decidan cuál será el próximo presidente: Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. En el camino para la segunda vuelta, el candidato del Pacto Histórico está redirigiendo su estrategia para conquistar nuevos votos y sobreponerse al exalcalde de Bucaramanga, quien dio una sorpresa en la última jornada electoral.



No obstante, hay figuras polémicas en las toldas petristas que le han puesto el camino complejo al actual senador. Una de ellas es Piedad Córdoba, senadora electa por la lista del Pacto Histórico.

Sobre Córdoba hay cuestionamientos por sus presuntos nexos con Álex Saab y las Farc. La Corte Suprema de Justicia indaga si con el extinto grupo armado la política habría tenido pactos para mediar en la liberación de secuestrados.



Otro de sus escándalos recientes tuvo lugar en Honduras, pues fue detenida en el aeropuerto de Comayagua al llevar 68 mil dólares (más de 275 millones de pesos colombianos) sin declarar a las autoridades. Hasta ahora no se ha establecido el origen del dinero.

‘Tengo que responsabilizarme’

Gustavo Petro mantiene a Piedad Córdoba alejada de su campaña. Hace algunas semanas, se lo ordenó hasta que se solucionen sus cuestionamientos.



“Puede ser un error mío y tengo que responsabilizarme, porque existe lo que se llama la responsabilidad política”, dijo recientemente Petro, en charla con la cadena ‘Blu Radio’.

Aunque enfatizó en que incluirla en su lista de senadores puedo ser una equivocación, aclaró que él la vio en una situación compleja.



“Vi una mujer que había sido golpeada por Alejandro Ordóñez (exprocurador). La sacaron de su cargo de elección popular, tan arbitrariamente como a mí. Ella estaba muy aislada desde hace muchos años y dije: ¿por qué no reivindicarla? Tomé la decisión de invitarla a la composición de esa lista”, comentó.

Piedad Córdoba. Foto: Foto: César Melgarejo / CEET

Según dijo, pensó inicialmente que su nombre y su papel como mujer y afro podrían aportar al movimiento político, pero luego aparecieron “todas estas cosas”.



“Hay una comisión de ética del Pacto Histórico que está estudiando los temas y que debe, ojalá en el corto plazo, tomar una decisión desde el punto de vista ético”, concluyó en la emisora citada.

De esta manera dejó la puerta abierta sobre las determinaciones que se podrían tomar: expulsarla o mantenerla en las filas para que asuma su curul en el Senado el próximo 20 de julio.

Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández

Pese al distanciamiento, Rodolfo Hernández ha cuestionado los vínculos de Petro y Córdoba. Tras obtener casi seis millones de votos que le aseguraron el paso a segunda vuelta presidencial, el empresario ha dicho que él es el “verdadero cambio” para el país.

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia. Foto: EFE

“Para mí el cambio no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Armando Benedetti, no es cambiar a unos que están gobernando y poner a Roy Barreras, no es cambiar unos y poner otro peor que es Piedad Córdoba… así se me vengan a darme con todo los que quieren desprestigiarme”, sentenció durante una transmisión de Facebook.

Para él, los electores tienen que decidir si apoyan al movimiento de Petro con personajes cuestionados o su Liga de Gobernantes Anticorrupción que busca derrotar a los corruptos, pese a que Hernández mismo tiene un proceso abierto en la Fiscalía General de la Nación por estos temas.

