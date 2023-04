Aunque el Pacto Histórico y la Colombia Humana quedaron golpeados tras el escándalo de presunta corrupción protagonizado por el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás, quien es la imagen del partido el Atlántico, la colectividad del jefe de Estado se sigue moviendo para enfrentar a la poderosa casa Char de cara a las regionales de octubre.



Este domingo, la Colombia Humana eligió a Máximo Noriega como precandidato a la Gobernación del Atlántico. La decisión se tomó luego de una consulta interna en la que fue ganador el dirigente, quien es cercano al diputado Nicolás Petro y quien incluso está vinculado al escándalo protagonizado por el hijo mayor del mandatario luego de la filtración de los chats con su exsesposa en los cuales se evidenciaría presunta corrupción.

Se espera, ahora, que Noriega participe en una consulta entre los distintos partidos del Pacto Histórico para definir una candidatura única que le compita al candidato de la familia Char, que aún no define nombres para los comicios de octubre.



Noriega, abogado de la Universidad del Norte, es un hombre cercano a Petro en Atlántico. Fue coordinador de la campaña presidencial del 2010 y trabajó con el jefe de Estado en la Alcaldía de Bogotá.

La Procuraduría también llamó a Máximo Noriega para declarar en el marco de la investigación disciplinaria por el caso Nicolás Petro. Foto: Captura de documento

En ese entonces enfrentó un proceso de responsabilidad fiscal y fue sancionado por la compra de unos equipos adquiridos para la Policía.



Su nombre, poco conocido a nivel nacional, tomó relevancia en marzo cuando Days Vásquez, exsesposa de Nicolás Petro, entregó a las autoridades información sobre presunta corrupción que en la que estaría involucrado Nicolás.



En unos chats que serían de la expareja, se habla de presuntas cuotas burocráticas que involucran también al ministro del Interior, Alfonso Prada, así como a otros altos funcionarios del Gobierno.



Pero también se habla de malos manejos de dinero en los que está envuelto el hoy precandidato de la Colombia Humana. Según los chats, Noriega, quien fue gerente de la campaña de Nicolás Petro a la Gobernación, estaba al tanto de movimientos de dinero que hoy son investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos.



Según Vásquez, Noriega habría sido el intermediario para recibir más de 600 millones de pesos para la campaña presidencial de Petro provenientes del exnarcotraficante Samuel López Sierra y el contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude. Sin embargo, estos recursos nunca habrían ingresado a la campaña.

Mañana acércate a la Registraduría a participar en la consulta interna de la Colombia Humana en el Atlántico.

Para tener un #AtlánticoAlMáximo apóyame marcando el 3 a la Gobernación.#FelizSabadoATodos#FelizSábado pic.twitter.com/tKLfqPaoYh — maximonoriega_ (@Maximo_NoriegaR) April 22, 2023

"Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaba, se la entregaban a Máximo. El señor nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través del Máximo”, le dijo Vásquez a la revista Semana.



El ahora precandidato a insistido en que estas acusaciones se dan para desestabilizar su campaña. "Quedó comprometida la campaña, no es fácil trabajar con una investigación de por medio. Le resta credibilidad".



Máximo Noriega es un reconocido político del departamento del Atlántico. Foto: Tomada de las redes sociales

Y negó haber “recibido, gestionado o recaudado” dinero a la campaña “ni antes, ni durante, ni después”.



“Jamás me reuní o acompañé al diputado Nicolás Petro a reuniones o contactos con las personas que han sido mencionadas, ni con ninguna otra, con el objetivo de recibir dineros o prebendas de algún tipo, ni para la campaña ni para la presidencia de Gustavo Petro”, agregó el precandidato.



Algunos sectores del Pacto le han pedido a Noriega que retire su aspiración a la Gobernación, pues consideran que el escándalo le hace daño al movimiento. No obstante, aún no es claro que esté en el tarjetón, pues primero deberá enfrentarse a los demás candidatos del Pacto Histórico.



