'Hay también corrompidos de izquierda': Bruno Díaz en nuevo mensaje a Petro

Un nuevo capítulo en el rifirrafe entre Bruno Díaz, reconocido actor con actividad política, y Gustavo Bolívar, director de televisión y hoy senador de la Colombia Humana, se acaba de escribir con el protagonismo del principal líder de la izquierda colombiana: Gustavo Petro.



En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Díaz hizo un llamado directo a la cara visible de la coalición del Pacto Histórico clamándole por una reflexión y reconsideración frente a lo ocurrido entre Bolívar y su hijo recientemente fallecido, Diego Andrés Díaz.



Al comienzo, Díaz simuló una especie de meditación cerrando los ojos y hablando en tono pausado. Así, le dijo 'Al Oído de Petro', como se titula el videoclip, que pensara como un padre y respirara hondo.



"Ponte en mis zapatos", pidió.

Vale la pena recordar que los 'encontronazos' que han surgido en el último tiempo entre Bolívar,Petro y Díaz tienen que ver con la denuncia que este último hizo con respecto a que, según dice, el senador Bolívar no le pagó un contrato de más de 220 millones de pesos a su hijo por una instalación energética en un predio suyo.



Al comienzo de esta polémica, el candidato presidencial que lidera las intenciones de voto según la última encuesta de Invamer, respaldó a Bolívar manifestando que él se encuentra en quiebra y las denuncias de Díaz podrían ser un intento por 'criminarlizarlo'



“Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa. Siendo senador Bolívar hubiera podido salvar su empresa con dineros públicos del PAEF. Solo necesitaba vender su voto. No lo hizo. Esa es la mayor prueba de honestidad", escribió en ese entonces.

Si Avianca quiebra hay que ayudarla, si Bolívar quiebra hay que criminalizarlo. Triste lógica de la prensa.



Siendo senador Bolívar hubiera podiido salvar su empresa con dineros públicos del faep. Solo necesitaba vender su voto. No lo hizo. Esa es la.mayor prueba de honestidsd — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2021

En su reciente respuesta, Bruno Díaz prosiguió en su intento por ahondar en una manifestación de empatia paternal de Petro y le preguntó punzantemente: "¿Concibes a un amigo o a un compañero haciendo a uno de tus hijos lo que el falsario hizo con mi finado Diego Andrés, conmigo y con nuestra familia? ¿Algo así cabría en tu corazón? ¿Eso se vale dentro de la Colombia Humana?".



"Simplemente: siente y piensa", le exhortó.

Petro y Díaz 'Al oído de Petro', se tituló la reciente intervención de B. Díaz Foto: Youtube Bruno Díaz

Con el paso de los minutos, el mensaje de Díaz se enfiló hacía el tono político con que se ha visto su denuncia. Inclusive, apuntó contra Gustavo Bolívar y una supuesta insinuación que, dice, habría hecho sobre el trasfondo de su mensaje.



“Mi denuncia no se gestó en el Centro Democrático, ni ellos me la pagaron, como ha dicho el falsario.Te sugiero, con respeto, repasar la ética(...) A ti también te está engañando”.



A pesar de que durante la intervención Díaz no se guardó ninguna muestra de admiración a la figura política de Petro, su postura no evitó más señalamientos.



"¿El Pacto Histórico que se construye bajo tu liderazgo es acaso una montonera donde cabrían personajes sin principios éticos y sin valores morales? ¿Podría ser el Pacto Histórico un revoltijo que crece a cualquier precio y con cualquier estilo de trabajo, por lo que lo importante y urgente es la lista cerrada y la cremallera?".



"¿Porque estamos en elecciones debí callarme?", disparó Díaz.

Bruno Díaz denuncia que Gustavo Bolívar estafó a su hijo. Foto: Captura de pantalla / EL TIEMPO

Finalmente, parafraseando a Jaime Bateman, cofundador del M-19 fallecido en un accidente aéreo, Bruno Díaz hizo hincapié en la idea del 'sancocho nacional', como una forma de consenso político, para hacer un llamado al reconocimiento de posibles fallas en el funcionamiento de las fuerzas hoy de oposición.



“Los únicos torcidos, viejo Petro, no son los corruptos que se ubican opuestos a nosotros, porque también han existido y existen corrompidos de izquierda”.



El llamado ulterior del reconocido actor fue a aprovechar la coyuntura para reestructurar las bases del Pacto Histórico y privilegiar "el ser" sobre " el tener".



"Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de dignos y perdonarse es de sabios.

Dile por favor que me acepte la prueba del polígrafo y recuerdale mi deseo de estar contigo en el programa 'Los Gustavos'".



"Seguiré esperando", cerró Díaz su intervención.

