Por caducidad, el CNE archivó la investigación del 'Petrovideo'

Porque los hechos ocurrieron entre los años 2005 y 2006, y la ley solo permite investigar supuestas irregularidades ocurridas en los últimos tres años, el Consejo Nacional Electoral cerró el caso contra el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro por el sonado video en el cual se le ve recibiendo algunas bolsas con efectivo.



A través de una resolución conocida hoy, el CNE determinó que frente a ese hecho puntual operó el fenómeno legal de la caducidad y, en consecuencia, decidió no avanzar en sus pesquisas, en medio de un proceso administrativo iniciado contra el líder de la Colombia Humana en 2018, cuando estalló el escándalo del video, que fue grabado entre 2005 y 2006 por un colaborador de Petro, Juan Carlos Montes Fernández. Ese video fue revelado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en una plenaria.



Por el mismo caso, el senador Petro tiene un proceso en la Corte Suprema. Esa investigación aún no llega a instancias de decisión y el principal testigo del caso, Montes, se fue del país poco después de que estalló el escándalo.

Los magistrados consideraron que no hay en el proceso motivos para dudar de la declaración que dio Montes a la Fiscalía sobre la época de los hechos. Allí dijo que se trataba de unos 20 millones de pesos que correspondían a la suma de pequeños aportes --incluso desde 5 mil pesos-- que él iba recogiendo para la campaña de Petro del 2006 al Senado. Montes aseguró también que no había sido una grabación subrepticia.



En su momento, Petro dijo que se trataba de un préstamo de un reconocido arquitecto, quien negó esa versión.



Sobre lo que sí decidió el CNE fue sobre dos pagarés, por 100 millones de pesos, que la Fiscalía halló en el apartamento de Montes y que dieron pie a otra investigación por supuesta financiación ilegal de la campaña del 2018.

Lo que encontraron los magistrados fue que esos dos préstamos sí aparecían en la relación de gastos electorales, que los documentos fueron firmados por la gerente de la campaña de Petro y que se cumplieron todas las normas. Las declaraciones de los beneficiarios de los pagarés confirmaron la versión de la campaña.



"No se encontró irregularidad alguna con respecto al debido reporte de los dos pagarés en lo concerniente a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego para el periodo 2018-2022", dice el Consejo Electoral.

