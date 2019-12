Petro, ahora agarrado con Robledo, Claudia y hasta Peter Manjarrés

El senador Gustavo Petro abrió en lo que va de esta semana nuevas confrontaciones, no solo por temas políticos, sino que incluso terminó en un debate en redes sociales alrededor del vallenato.

Uno de sus primeros choques lo registró este lunes y fue contra el Partido Liberal, al cuestionar al jefe de esa colectividad, el expresidente César Gaviria

El Partido Liberal va a chocar con el anhelo de la mayoría de la sociedad colombiana, gira solo alrededor del anhelo de Gaviria padre sobre su hijo.



Cesar Gaviria debe liberar al partido Liberal para que confluya en un gran Frente Democrático que ayude a cambiar al historia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2019

Y a renglón seguido la emprendió contra sus excompañeros del Polo Democrático, partido de izquierda del que dijo que sigue bajo la égida del Moir, que "prioriza la alianza con los corruptos de hidroituango y del metro elevado, que con las fuerzas que buscan la transformación de la historia de Colombia".

El Polo democrático sigue bajo la égida del Moir, que prioriza la alianza con los corruptos de hidroituango y del metro elevado, que con las fuerzas que buscan la transformación de la historia de Colombia



El Polo también debe liberarse para confluir en un Frente Democrático. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2019

El lunes Petro igualmente aseguró que la cantante Adriana Lucía a diferencia del canto vallenato "que se alejó del campesino y se entregó al traqueto", es la vuelta al cantor, a esa "sensibilidad se llama conciencia social".



En esto también terció el cantante vallenato Peter Manjarrés a pronunciarse. “Doctor Petro con el respeto que se merece primero que todo no soy político, no soy ni de izquierda ni de derecha, canto vallenato y odontólogo de profesión. Declaro renta como todos los colombianos.



En ningún momento voy a ofenderlo ni a discutir con usted. Ni quiero buscar polémica en este escrito. Usted merece mi respeto como el de todos los colombianos que tenemos el derecho de expresar nuestros ideales, si marchamos o no marchamos”, señaló el cantante.

​

Y Petro volvió a la carga. Dijo que el problema no es del vallenato, el problema es de los canales de comercialización al que tiene que recurrir. "Si la canción solo sale por RCN o Caracol, ya se sabe que no puede ser arte, sino simple mercancía", aseguró.



A la par con su debate alrededor del vallenato, Petro no tuvo problema en salir a cuestionar a la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, por la designación del próximo secretario de Salud del Distrito.

La cuota de Sergio Fajardo.



La salud de Medellín ha quedado supeditada a Sura la EPS del grupo empresarial antioqueño.



Medellín tenía uno de los mejores sistemas de salud y, hoy, quiebra por priorizar las EPS y destruir su red hospitalaria. https://t.co/W1ApakH7Hi — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2019

En la tarde del lunes, el senador de la Colombia Humana de nuevo la emprendió contra el Polo al responder a un llamado que le le hizo el concejal de ese partido Álvaro Argote, quien le dijo que no le quedada bien buscar protagonismo cazándole al Polo Democrático debates sin argumentos.

Dr Gustavo Petro, nó le queda bien buscar protagonismo cazándole al Polo Democrático debates sin argumentos. Nosotros, como siempre ocupados en la lucha popular. — Argote.com (@alvaroargote) December 9, 2019

Ya en la mañana de este martes, Petro le salió al paso a unos comentarios del presidente de la Andi, Bruce macMaster.

Esta es una mentira que trata de reproducir Bruce.



La tasa de tributación empresarial no es de las más altas del mundo si se contabiliza losn descuentos , deducciones y exenciones que la ley les ha creado.



Incluso, empresas como las del carbón o el etanol son subsidiadas. https://t.co/6h19c5gAhJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2019

Y antes de las 11 de la mañana salió a responderle a un comentario del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, sobre el vallenato.



Robledo dijo que "le hace daño a la lucha por los cambios que necesita Colombia que @petrogustavo le haga un ataque tan equivocado como este al vallenato, una música que los colombianos, con toda razón, sentimos como patrimonio nacional.".

Sr Robledo el ataque no es al vallenato como género musical, es usted inteligente como para entenderlo, sino a la traquetización de la cultura nacional.



Como marxista que es, sabe que la cultura está determinada en última instancia por las formas productivas de la sociedad https://t.co/gGLkCjElPO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2019

POLÍTICA