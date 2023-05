El exsenador Gustavo Bolívar y la alemana Rebeca Spröber, que había sido expulsada del país durante el gobierno Duque por su participación en las manifestaciones de 2021, estuvieron visitando a varios jóvenes que fueron detenido por presuntos delitos en medio de la movilización social.



Tras la gira por varias cárceles, Bolívar y Spröber alertaron sobre posibles irregularidades en el estado de los jóvenes. “Hay un incumplimiento de los derechos fundamentales como el derecho a la salud e integridad física, la salud mental, la alimentación, la igualdad igual que un proceso sincero y justo”, expresó la alemana en su cuneta de Twitter.



Hablaron de supuestas entregas de comida cruda y/o podrida, agua contaminada, entre otros elementos que estarían afectando la vida de los reclusos. En este mismo sentido denunciaron falta de atención médica y psicológica.

“Solicitamos al gobierno colombiano acciones inmediatas referente a las violaciones de derechos humanos así como la instalación de la prometida mesa de diálogo”, dijo Spröber en su cuenta de Twitter.



En cuanto a Bolívar, este insistió en que se trata de presos políticos las personas que fueron detenidas en el marco de la movilización social. Luego, envió un mensaje directo al gobierno de Gustavo Petro.



“Entendemos que no pudimos hacer las excarcelaciones porque el fiscal se opone y nosotros respetamos el estado de derecho. Pero eso no impide que se le dé la orden al Inpec para que tengan un trato humano, hoy no lo tienen. Algunos son inocentes y otros se equivocaron”, señaló Gustavo Bolívar.



El exsenador reconoció que muchos cometieron delitos, pero justificó que varios fueron inducidos por las reformas que intentó impulsar el gobierno de Iván Duque. “Ellos necesitan que se les respeten sus derechos humanos”, dijo Bolívar.

🇨🇴 SOS Derechos Humanos Fundamentales



Este también pidió un juicio justo debido a que consideró que varios de los cargos imputados por la Fiscalía son exagerados. Por último, Bolívar adviritió que las condiciones de precariedad han llevado a algunos aceptar delitos que no han cometido.