Como cada cuatro años, cada partido y movimiento político del país tiene el mismo objetivo: triunfar en las elecciones regionales que se avecinan en 2023. Desde el Pacto Histórico, el senador Gustavo Bolívar es uno de los ejemplos más recientes.



Este jueves, el congresista estableció dos bastiones electorales que, para él, son claves si la coalición de Gobierno quiere "seguir consolidando el cambio". En ese sentido, los resultados en el Atlántico y el Valle del Cauca el próximo año serán esenciales, según Bolívar.



(Le puede interesar: ¿Alexander López, del Pacto Histórico, renunciará al Congreso?).

Para seguir consolidando el cambio, en 2023 hay que derrotar a los Char en Atlántico y a Dilian Francisca en el Valle.

Solo dos personas valientes y con autoridad Moral pueden hacerlo:

Miguel Angel del Rio, Alcalde de Barranquilla.

Alexander López, gobernador del Valle.

"Para seguir consolidando el cambio, en 2023 hay que derrotar a los Char en Atlántico y a Dilian Francisca en el Valle", aseguró inicialmente el legislador y guionista.



Además, Bolívar se refirió a dos nombres que, desde su perspectiva, pueden asumir este reto en medio de la contienda electoral. "Solo dos personas valientes y con autoridad moral pueden hacerlo: Miguel Angel del Río, alcalde de Barranquilla. Alexander López, gobernador del Valle", propuso Bolívar.



(Infórmese: La respuesta de Petro a moción de rechazo en Perú por 'intromisión de Colombia').

El abogado Miguel Ángel del Río. Foto: Archivo particular.

No obstante, ninguno de los dos mencionados ha confirmado que será candidato en las elecciones del 2023. En el caso de Del Río, este abogado le confirmó a EL TIEMPO en días recientes que, aunque no ha decidido aún si se lanzará, sí lo está pensando. "Me han animado las bases del Pacto y muchos amigos políticos", reveló.



Sobre, Alexander López, senador de la República, se ha especulado que podría presentar su renuncia al Congreso hasta el 30 de diciembre (fecha límite para no ser inhabilitado) para aspirar a la Gobernación valluna.



(Siga leyendo: La dura crítica de líder del Polo Carlos Carrillo a Jaime Dussán).



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA