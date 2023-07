Gustavo Bolívar será el candidato del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá. Así lo decidió la coalición conformada principalmente por sectores de izquierda y que le permitió a Gustavo Petro llegar a la Presidencia de la República tras realizar una encuesta entre varios aspirantes.



La decisión no ha sido oficializada ni por la coalición y ni por Bolívar, quien hasta el 31 de diciembre del 2022 fue senador, pero fuentes del Pacto Histórico se lo confirmaron a EL TIEMPO. La candidatura del escritor a la Alcaldía de Bogotá se oficializará en los próximos días.



Cuando Bolívar renunció al senado la tarde del 31 de diciembre, argumentó que lo hacía para asumir proyectos personales. Sin embargo, durante los últimos meses insistió en que no descartaba una eventual candidatura para reemplazar a Claudia López en la administración distrital.



Acabo de salir de la casa de huéspedes ilustres de la Presidencia en Cartagena, donde sostuve reunión de 3 horas con el Sr. pte @PetroGustavo

Me ha dado vocería en varios temas nacionales de los cuales hablaré en una columna mañana y el martes en los medios de comunicación.

RT🙏🏼 pic.twitter.com/aYwcM20UpU — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 18, 2023

Hace un mes, en entrevista con Yamid Amat publicada en este diario, cuando se le preguntó si se lanzaría respondió que iba a "seguir el consejo del Presidente".



Precisamente, el 17 de junio sostuvo una reunión con el presidente Petro, la cual duró más de tres horas y uno de los temas centrales de la conversación habría sido su eventual aspiración.



"Mire: una candidatura mía se vuelve una especie de referendo para el presidente Petro. Con la fuerza del Pacto Histórico en Bogotá, no dudamos que podríamos pasar a segunda vuelta, pero ahí se complican las cosas con las alianzas", complementó el exsenador en la entrevista con Yamid Amat.



Además, había advertido que si dicha encuesta no era favorable, desistía. "No quiero que mi candidatura se convierta en un referendo aprobatorio o desaprobatorio de Gustavo Petro, para no someterlo a un desgaste y tampoco a mí. Pero si vemos que hay buenas posibilidades, nos metemos en la lucha. No por llegar al Palacio Liévano, sino la lucha por transformar para siempre a Bogotá".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA