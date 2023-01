El pasado 31 de diciembre Gustavo Bolívar presentó, y le fue aceptada, su renuncia como senador de la República. Y de inmediato comenzaron las especulaciones sobre cuál seria su futuro.



​

Aunque en su momento se habló de que renunciaba a su curul porque tenía unas importantes propuestas de algunos medios de comunicación para escribir guiones, la posibilidad de que sea candidato del Pacto Histórico para la alcaldía de Bogotá no se descarta para nada.

Y así lo admitió el propio excongresista a través de su cuenta de Twitter, tras señalar que ahora sí se despide. "Es un hasta pronto porque no descansaré hasta ver a @petrogustavo convertido en el mejor presidente de la historia. Este arranque ya ilusiona. Se la está jugando a fondo por La Paz y por la inclusión social".



Y enseguida se refirió a su aspiración a la alcaldía y dijo que es por ahora una posibilidad.



"No la descarto ni asumo candidaturas aún porque ya vieron, tengo muchas cosas por hacer. Si resolviera ser candidato no sería un buen candidato porque no me gusta prometer cosas que no puedo cumplir y porque exigiría de los bogotanos igual compromiso que el mío pues ninguna transformación es posible sin trabajo en equipo", destacó.



Aseguró que la gente cree que los alcaldes son responsables de transformar las ciudades y no es cierto. "La gente cree que los alcaldes son responsables de transformar las ciudades y no es cierto. Se requiere del concurso mancomunado de todos. Y Bogotá es una ciudad difícil, compleja. Nadie puede solo con ella. Ni supermán", agregó.



El presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, al aceptar la renuncia de Bolívar, dijo que "con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá si así lo decide. El @PactoCol

juega en 2023!"



Ahora sí me despido. Es un hasta pronto porque no descansaré hasta ver a @petrogustavo convertido en el mejor presidente de la historia. Este arranque ya ilusiona. Se la está jugando a fondo por La Paz y por la inclusión social. Sobre mi aspiración a la alcaldía, es por ahora una — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 1, 2023

Y como es apena obvio en un partido político, la decisión de un congresista pues termina generando inquietud en otros.



Por ejemplo, el representante Agmeth Escaf (Pacto Histórico) aseguró que "pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin…ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia".



Lo cierto de todo este asunto es que si bien hay sectores del Pacto que han planteado que Bolívar sea el candidato para la alcaldía, todavía es un asunto que no está resuelto y dentro de la misma coalición hay varios aspirantes y casi todos estiman que son muy cercanos al presidente Petro, cuyo guiño sería clave.