Con el nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, el tolimense sale de la baraja de candidatos de izquierda para la Alcaldía de Bogotá y queda Gustavo Bolívar como uno de los opcionados para recibir aval del Pacto Histórico. Eso sí, antes se deberá medir en una consulta con otros dos aspirantes.

(En contexto: Jaramillo sale de la baraja de candidatos para la alcaldía de Bogotá).

De hecho, el exsenador confirmó que solo le falta algo para formalizar su candidatura. "Todavía estoy pendiente de una charla con el presidente y otras cosas allá, pero ya casi", dijo en diálogo con W Radio.

Según dijo, esperaba que "cuajara" la aspiración de Jaramillo, pero al conocer su nombramiento como nuevo ministro de Salud cambió el panorama. "Se van acortando las posibilidades del Pacto Histórico para ganar la Alcaldía de Bogotá. Yo estoy como metido en la mitad", señaló.

Gustavo Bolívar. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

En caso de ser candidato, aseguró que una de sus primeras exigencias sería ser elegido con un Concejo mayoritario, es decir, con concejales afines: "Yo no tengo problema ni afán de llegar porque vivir ese calvario de que aprueben o no, pero toca darles esto... Es un escenario que no cambia la política. Ese jueguito de estar repartiendo cosas es macabro, no me gustaría y no es el cambio al que le estamos apostando".

Además, se refirió a la salida de varios ministros tras el rompimiento de la coalición de Gobierno: "Petro dentro de su visión romántica de cambiar el país, creyó en los partidos tradicionales que siempre mantuvieron un pie en el Gobierno y otro en sus intereses".

(Puede leer: Petro volverá al balcón: el Presidente pronunciará un discurso el 1 de mayo).

Bolívar, quien renunció al Senado, también le hizo un llamado a los congresistas del Partido Liberal en medio de la discusión de las reformas de la salud, laboral y pensional.

"Si ellos tuvieron libertad para votar por un presidente, también la tendrían para votar por los proyectos", sentenció.

¿Quiénes están buscando aval del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá?

Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez, los que más suenan a la Alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Concejo de Bogotá

(Además: Desaprobación de presidente Petro aumentó, según Invamer).

Como lo ha explicado EL TIEMPO, Bolívar no es el único que está tras el aval. El escritor de novelas como Sin tetas no hay paraíso y El capo compite con la concejal Heidy Sánchez, de la UP-Colombia Humana (partido que hace parte del Pacto Histórico), quien ya presentó oficialmente su nombre como candidata. Sánchez es abogada y reconocida activista.

A ella se suma el concejal Carlos Carrillo, quien representa al Polo Democrático en esa coalición y hace un par de semanas se convirtió en el candidato del Polo. Él es diseñador industrial, docente universitario y fue uno de los que encabezó la fallida campaña de revocatoria del hoy exalcalde Enrique Peñalosa.

Bolívar, Sánchez y Carillo se medirán en una consulta el 4 de junio para definir quién será el candidato del Pacto Histórico.

Se despeja el camino de @PactoCol, va tomando forma la consulta del 4 de junio: iremos con @heidy_up y @GustavoBolivar.



¡El PACTO va a ganar las elecciones el 29 de octubre! — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) April 27, 2023

(No deje de leer: ¿Cómo impacta cambio en gabinete de Petro la carrera por la Alcaldía de Bogotá?).

