El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar aplazó por tercera vez la cita que tiene con la Fiscalía para ampliar su denuncia sobre la supuesta red de trata de personas que hay en el Congreso de la República.



Bolívar, en una carta que le fue enviada al ente acusador, manifestó que no podría estar presente en la audiencia, pues debía atender compromisos personales por fuera del país, los cuales le implicarían no tener señal para conectarse.



Sin embargo este viernes 20 de enero, cuando estaba programada la cita con la Fiscalía, Bolívar publicó en sus redes sociales algunas fotos de su viaje a Paris, Francia.



En su cuenta de Twitter, por ejemplo, compartió: "Muy agradecido con Anne Hidalgo,

alcaldesa de Paris, por su cálida acogida en su despacho hoy. Lideresa mundial frente al cambio climático. Recibí su visión sobre lo que deben ser las grandes ciudades hoy: humanas, sostenibles, deliberantes, de proximidad (ciudades de 15 min)".



En ese mismo trino, contó algunos detalles de su encuentro con la alcaldesa. Según dijo, hablaron de democracia directa, sinergia entre las ciudades progresistas del mundo, mecanismos para gestión transparente de los recursos públicos, innovación y adaptación de las ciudades al cambio climático.



Hacia las 3:00 de la tarde (hora Colombia) publicó un video de su encuentro con Daniel Mendoza, el creador de la serie 'Matarife'.



"Hoy en Paris he tenido encuentros pedagógicos con ambientalistas, urbanistas, expertos en movilidad, empresarios etc. Con el perdón de todos ellos, de quienes he aprendido muchas cosas, la cita más bella es esta. El reencuentro con un hermano".

El excongresista recibió algunos reparos en esta red social por no asistir a la audiencia, pero sí publicar estos contenidos. Y es que esta es la tercera ocasión que mueve la audiencia. Inicialmente fue citado para el 13 de enero, luego para el 16 y finalmente para el 20. Por el momento, no hay nueva fecha para que comparezca ante la justicia, la cual indaga si son ciertos los hechos que mencionó Bolívar públicamente.



Sobre el incumplimiento, el fiscal Francisco Barbosa le dijo a Bolívar a inicios de semana que pusiera "la cara". "Nosotros seguimos con nuestra investigación, pero yo sí llamo la atención a que haya la responsabilidad por parte de exfuncionarios públicos de que cuando hagan denuncios le pongan la cara a la Fiscalía, y no solo a los medios de comunicación para buscar likes", sostuvo.



