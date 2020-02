Video: Gustavo Bolívar muestra su lujosa casa en Miami

Gustavo Bolívar está sentado en la sala de su casa. En el fondo hay un gran ventanal, un lago, una batería y una escultura de Fernando Botero. El senador publicó un video en su cuenta de Youtube para mostrar cómo alcanzó la estabilidad económica.

Bolívar aseguró que él practica el capitalismo, "pero no el capitalismo salvaje, que los ha enriquecido a ellos en desigualdad de condiciones, sino un capitalismo humano, un capitalismo solidario y sobretodo un capitalismo moral".



Y añade: "el que quiera tener plata que la tenga, bienvenido, pero que no la haga con el erario (...) robándosela".



Bolívar asegura que el video lo hace para todas las personas que "les están haciendo creer que para luchar por los pobres hay que ser pobre y nos castigan por el hecho de tener algo, viajar y usar unos zapatos de marca"



En el video aseguró que él se siente con la autoridad moral para hacer ese video pues nació en un barrio pobre de Girardot, llamado Kennedy. "Mi padre murió cuando yo tenía 11 años y mi madre se quedó con seis hijos y tuvo que traerlos a Bogotá".



El senador cuenta que acabó de terminar las materias para graduarse "por fin. Por que en la época en la que yo quería estudiar no tenía los recursos". Y añadió que este año va a empezar una maestría en cambio climático.



Bolívar dice que trabajó por 20 años "esclavizado bajo un computador haciendo un capital para darle a mis hijos lo que yo no pude tener (...) entonces ahora que le doy a mi hijo la posibilidad de vivir bien a criticarme, ¡no, jódanse!".



Tras ello, empezó la cuenta de sus bienes. "Tengo esta casa, tengo un apartamento de renta, tengo un hotel en Girardot, donde estoy poniendo unos toboganes, estoy poniendo un parque acuático, generando empleo, como buen capitalista que soy". Agregó que ha conocido más de 80 países.



"De modo que a nosotros no nos vienen a asustar con el cuento de que porque estamos trabajando dentro de partidos progresistas no podemos tener ni viajar. ¡De malas!, vamos a viajar mucho.



Al finalizar el video, el senador hizo un recorrido por su casa. Allí se observa que tiene unas costosas obra de arte, un piano, un carro eléctrico BMW y otro de la misma marca que, dice, son alquilados, un yate, un kayak, una piscina y una vista a un canal que se conecta con el mar.



En la publicación de los bienes que hizo en Función Pública se ve que el valor de esta vivienda es de 3.600.000.000 y el yate de 210.000.000.

Esta es la piscina que está en la casa de Gustavo Bolívar en Miami. Foto: Youtube: Gustavo Bolívar

Su declaración de renta

En la declaración de renta que el senador publicó en Función pública se observa que tiene un total de patrimonio líquido de 3.728.994.000, Bolívar tuvo ingresos por concepto de su trabajo en 2018 por 552.832.000, pero por los descuentos debe declarar renta por el concepto de 250.833.000.



El impuesto de renta a pagar fue de 975.626.000. Su salgo a pagar fue de 1.527.971.000.

