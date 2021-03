La respuesta de Gustavo Bolívar a Benedetti tras su pelea política

La polémica entre los senadores Gustavo Bolívar y Armando Benedetti por la investigación que le abrieron al segundo no cesa y en las últimas horas se conocieron nuevas declaraciones.



El pasado jueves, Benedetti dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en su contra por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y señaló a la magistrada Cristina Lombana como la responsable de ese proceso.



En los últimos meses, el congresista se unió al movimiento Colombia Humana, liderado por el excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro y en el cual está el senador Gustavo Bolívar, uno de los principales seguidores de Petro.



Bolívar se refirió a la investigación sobre Benedetti y le pidió que “se retire” de la plataforma Pacto Histórico “mientras resuelve su situación”. El movimiento al que se refiere Bolívar es una convergencia de fuerzas de izquierda que buscan aumentar sus mayorías en el Congreso en el 2022.

Armando Benedetti, senador que se unió hace algunos meses a Colombia Humana. Foto: Archivo particular

Benedetti respondió de manera fuerte: “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”.

Yo en esa señora no creo. Dije que creo en la Corte porque allí las decisiones se toman de manera colectivas. Si fuera por ella todos estaríamos condenados.

Y no es afán de protagonismo hermano. No lo necesito. Solo pienso que el Pacto Histórico está por encima de nosotros https://t.co/duuS8kHqNv — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 12, 2021

Bolívar respondió en las últimas horas: “No en esa señora no creo. Dije que creo en la Corte porque allí las decisiones se toman de manera colectivas. Si fuera por ella todos estaríamos condenados. Y no es afán de protagonismo hermano. No lo necesito. Solo pienso que el Pacto Histórico está por encima de nosotros”.



Este sábado Benedetti anunció que en la noche realizará una transmisión en vivo en la que hablará sobre “Pacto Histórico, renta básica, uribismo y Colombia Humana”.

