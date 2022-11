"El presidente Petro es claro en que si no se aprobara la reforma, por ejemplo, el dólar sí se podría poner a $ 6.000", con esas palabras el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) generó hace unos días una polémica entre diferentes sectores políticos, que, consideraron que la aprobación de la tributaria no será la solución a la escalada de la tasa de cambio en Colombia.



Ahora después de que en el Senado y la Cámara de Representantes, la tributaria avanzara de forma airosa en su aprobación, las voces críticas se han hecho escuchar y le han pedido explicaciones al senador de la bancada, pues el precio del dólar no ha desescalado y, por el contrario, esta semana cerró sobre los 5.000 pesos.

El senador del 'Pacto' no se ha hecho esperar a los críticos y le respondió de forma sarcástica a uno de ellos: "Llame a Biden y pídale que no suba más los intereses. Acaban de subir otros 0.75. Si lo logras llamas a China y a Japón y les dices que lograste lo que ellos no lograron. Gracias".

Senador @GustavoBolivar dólar en Colombia llegó a lo $5.100.



Usted dijo que con la aprobación de la reforma tributaria el dólar bajaría. ¿Qué pasó? 🤔 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 3, 2022

Bolívar había argumentado que de no llegarse a aprobar la tributación propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, eso podría enviar un mensaje a los mercados de que Colombia no tiene el capital suficiente para cubrir el déficit fiscal y por ende el precio seguiría subiendo.



Sobre esto hay que decir que este viernes la tasa de cambio marcó $ 5.130, por lo que no se ha hecho evidente una desescalada del precio, pese a que el proyecto de ley fue aprobado en ambas cámaras del Congreso. Pero también se tiene que considerar que hay factores externos que influyen como a la escalada del precio, como las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).



La tributación que, espera recaudar unos 20 billones de pesos para el próximo año, aún tendrá que enfrentar una conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado, que son distintos. Posteriormente, será cuando pueda pasar a ser sancionado por el Gobierno Nacional.



Al respecto el senador Bolívar, quien anunció hace unos días que renunciará a la Cámara alta, dijo: "Falta la conciliación y la firma del Pte @petrogustavo. No alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza pero sí para que vivan dignamente. Gracias a quienes lo entienden y nos apoyaron".

#DeLaReformaPienso ya es un hecho.

La Cámara acaba de aprobar el articulado. Falta la conciliación y la firma del Pte @petrogustavo

No alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza pero sí para q vivan dignamente.

Gracias a quienes lo entienden y nos apoyaron! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 4, 2022

