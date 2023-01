Aunque dice que quisiera buscar la Alcaldía de Bogotá para las elecciones de 2023, Gustavo Bolívar asegura que no puede porque primero debe escribir "una novela y una serie" para "pagar sus deudas".



"No estaría en capacidad de asumir un cargo de cuatro años si no he definido mi situación financiera", aseguró en una entrevista para la revista Semana, en la que, además, reveló a cuánto ascienden sus deudas en la actualidad.



(Lea también: Las cuentas del Pacto Histórico para ganar en las regionales de este año).

Tras su renuncia al Congreso, el pasado 31 de diciembre, la posibilidad de que Gustavo Bolívar se lanzara por a un cargo de elección popular en las regionales del 2023 empezó a sonar cada vez más.

"A mí me gustaría ser alcalde para demostrarle a la gente lo que es una gestión honorable y de cero corrupción. Ha habido, creo que la de Petro y la de Claudia, no sé si después salgan escándalos, pero he visto que no hay corrupción. Yo quisiera probarme ahí", aseguró.

Lo que gana uno en la política como salario no alcanza en mi caso para pagar ni siquiera los prediales FACEBOOK

TWITTER

De hecho, dijo que el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el presidente del Congreso, Roy Barreras, lo habían "buscado" para que aceptara la candidatura.

Sin embargo, mencionó que el "lío" que le impide pensar, por ahora, en una campaña política es que debe "pagar unas deudas" que tiene y "hacer un ahorro para esos cuatro años de alcaldía".



(Le recomendamos: ¿Cuál será la apuesta de Rodolfo, 'Fico' y Fajardo en las elecciones?).



"Porque lo que gana uno en la política como salario no alcanza en mi caso para pagar ni siquiera los prediales y los impuestos", explicó.



En ese sentido, Bolívar agregó que va a trabajar primero en una novela con RCN y una serie con Samuel Duque, de Paramount. "Si de aquí a cuatro o cinco meses entrego uno de esos productos, es posible que me le mida", afirmó.

¿De cuánto son sus deudas?

El excongresista dijo que sus deudas ascienden a unos 1.500 millones de pesos, un monto que, aseguró, puede pagar "muy bien" con las dos producciones, e incluso le sobraría algo de dinero.

"Puedo tener unos CDT o terminar una inversión en Girardot, un parque que empecé y tuve que dejar botado por la política. Está ahí pudriéndose. Tengo calculado terminarlo para que con esos ingresos pueda hacer política sin vivir de la política", mencionó.

Por último, afirmó que Bogotá necesita más presupuesto, sobre todo en temas de movilidad, y dijo que "sueña" con un túnel entre La Sevillana y el primer peaje saliendo de Soacha.

"Si usted quiere que me meta a ese chicharrón, tiene que asegurarme el dinero para unas tres o cuatro megaobras. Tampoco me voy a ir a meter a quemarme", añadió.



(Siga leyendo: Según Agmeth Escaf, hay 'bodegas' que se activan cuando Gustavo Bolívar les dice).

ELTIEMPO.COM