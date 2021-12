'Los angelitos no llegaremos solos a la Presidencia': Gustavo Bolívar

Toda una rebelión se ha desatado en el Pacto Histórico por el posible desembarco del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, al movimiento político. Esto después de que Gustavo Petro contemplara esa posibilidad al asegurar que "el Pacto Histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto".



Ante esto, Gustavo Bolívar dijo en la 'W Radio' que “los angelitos no llegaremos solos (a la Presidencia)”, justificando de ese modo el posible arribo del exalcalde de Medellín a la coalición de oposición.



“A mí no me hubiera gustado que Petro se aliara con ciertas personas, pero por el camino he ido entendiendo que nosotros vamos tras la presidencia y solos no lo vamos a lograr”, dijo el senador de Colombia Humana en la emisora.



De igual manera apoyó la posible adhesión del exalcalde de Medellín, indicando que “ni siquiera Uribe en su mejor momento pudo llegar al poder solo” y que solo rechazaría la llegada de Pérez si este hubiese pedido puestos políticos a cambio de un Ministerio.



Con respecto a las molestias declaradas por personajes como Iván Cepeda, Inti Asprilla o Margarita Rosa de Francisco, Petro ha escrito en Twitter que "decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población. Los cambios políticos son exactamente eso, que las personas puedan variar apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas".



De igual manera, aseguró que en la investigación que realizó sobre el paramilitarismo en Antioquia, no encontró el nombre de Luis Pérez.



"No está sindicado de actos de corrupción. Quien ordenó la operación Orión fue Uribe, con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez, hacen alianza en Antioquia", escribió Petro.



