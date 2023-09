Los candidatos para la alcaldía de Bogotá empiezan a mover sus fichas para atraer votantes de cara a las elecciones regionales de octubre. Uno de ellos es Gustavo Bolívar, aspirante del Pacto Histórico, que utilizó una curiosa estrategia en la primera pieza de publicidad instalada por su equipo de campaña en Bogotá.



En su cuenta de X (Twitter), Bolívar compartió una fotografía de la primera pieza publicitaria de su campaña. Se trata de una valla en la que aparece su foto y una frase en inglés.



"Mi primera valla. El 97 % de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla. Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!", escribió en su cuenta de X.



La frase que utiliza Bolívar en la valla es 'I will educate your children', que en español se traduce como 'educaré a sus hijos'.



Mi primera valla.

El 97% de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla.

Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!

RT #BogotáTuAlcalde pic.twitter.com/Z6HIGFiILh — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 7, 2023

Esta pieza publicitaria hace referencia a unas palabras pronunciadas por Bolívar en julio pasado durante el lanzamiento de su candidatura, declaraciones que generaron polémica.



"Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada, que no tenga las carencias afectivas, no le pega una puñalada a otra por robarle un celular", dijo.



En aquel momento, el candidato aseguró que los jóvenes gobernarían junto a él y que tendría un estricto cuidado con temas de alimentación y educación.



"Aquí lanzo otra noticia, Bogotá va a ser bilingüe en 2038. Nosotros tenemos un programa de gobierno hacia los 500 años de la capital, que se cumplen en 2028. Vamos a implementar la educación bilingüe desde 2025, ¿por qué no en 2024? Porque tenemos que preparar a los profesores y vamos a empezar con la preescolar y paulatinamente vamos a ir aumentando", agregó en aquel momento en una entrevista en Caracol Radio.

REDACCIÓN POLÍTICA

