'Vamos caminando hacia un genocidio': Gustavo Bolívar

Para el senador petrista Gustavo Bolívar, el hecho de que en el último mes hayan sido asesinados tres militantes de Colombia Humana es "preocupante" y es comparable con el "genocidio" del que fue víctima la Unión Patriótica (UP) hace algunas décadas.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista afirmó que si esta situación continua se verán obligados a acudir a instancias internacionales para buscar medidas cautelares de protección.

¿Cómo analizan desde Colombia Humana los crímenes de los últimos días contra sus militantes?

​

Con mucha preocupación, porque nos estamos dando cuenta de que es sistemático. Solo en este mes han asesinado a tres. Cuando hay una sistematicidad, uno empieza a ver que vamos caminando hacia un genocidio, como le pasó a la Unión Patriótica (UP), y ahí sube la preocupación que tenemos todos.



(Lea también: Petro estará en reunión con Gobierno ante asesinato de sus militantes)



¿Quiénes son las personas asesinadas hasta el momento?



Son Gustavo Herrera, quien fue el coordinador de la campaña presidencial en el Cauca; Campo Elías Galindo era un profesor universitario, columnista y que tenía su propio blog. Hace poco escribió una columna muy dura con denuncias sobre Hidroituango. Y el otro era Eduardo Alarcón.



Según la información que ustedes tienen, ¿por qué estarían asesinando militantes de Colombia Humana?



No quisiéramos tener el morbo de pensar que es porque se nota un avance muy grande de Colombia Humana a nivel político y electoral. Lo que podría estar pasando es que quieren cortar el avance de un partido político que no ha podido lograr, ni siquiera, la personería jurídica, a pesar de ser la segunda fuerza más votada de las elecciones pasadas.

Uno empieza a ver que vamos caminando hacia un genocidio, como le pasó a la Unión Patriótica (UP) FACEBOOK

TWITTER

¿No es posible que estos asesinatos estén enmarcados en las muertes de líderes sociales que han sucedido en el país en los últimos meses?

​

No, porque la mayoría de los asesinatos de los líderes sociales, de una u otra manera, están muy asociados al problema del narcotráfico en los territorios, a la oposición a megaproyectos que afecten el medio ambiente y a su posición como reclamantes de tierras. La Fiscalía se trata de salir por la tangente y decir que son líos personales, pero cuando son tres y en un mes, pues ya es mucha coincidencia.



(Le sugerimos leer: Uribistas anuncian acciones judiciales contra senador Gustavo Bolívar)



¿Qué impacto tendría en Colombia Humana y la campaña de 2022 este tipo de acciones contra sus militantes?



Hicimos hace poco una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares para que nos cuiden. Si esta práctica de asesinar líderes de Colombia Humana sigue, pues nos tocará acudir a organismos internacionales.

Otras noticias de política para leer

¿Por qué no hay diálogo entre el Gobierno Nacional y la minga?



Los dos debates distintos que atenderá el mindefensa en Senado



Los tres impactos del fallo sobre tropas de EE. UU. en Colombia



Contundente respuesta desde el Gobierno a Sergio Fajardo



POLÍTICA