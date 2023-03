En entrevista para EL TIEMPO con María Isabel Rueda, el exsenador Gustavo Bolívar se mostró pesimista frente a una ‘paz total’ a largo plazo, además, habló sobre las alteraciones del orden público que se han presentado en el país en los últimos días, lo que piensa sobre el Pacto de La Picota y las negociaciones con los desertores de la paz.

En relación con el movimiento social, Bolívar señaló que, cuando Petro ganó la presidencia, el Gobierno esperaban que las tensiones se calmaran, cosa que no sucedió. “Pensamos que el movimiento social, en solidaridad, nos iba a dar un compás de espera. Pero ni siquiera el movimiento social ha tenido solidaridad con el Gobierno”.

Además, indicó que el Gobierno así como algunos de sus votantes esperaban que se calmaran las guerrillas y los movimientos sociales. Sin embargo, ha sucedido lo contrario. “Nos encontramos con un universo que no calculábamos”, confesó.



“Hay una desazón, porque empezaron otra vez las primeras líneas, los bloqueos, las mingas”, agregó.



Bolívar también aseguró que pensaban que el ELN iba a estar más abierto al diálogo.



Por otra parte, cuando se le preguntó sobre al Pacto de La Picota y si este existió o no, Bolívar señaló que no veía al presidente en esas gestiones. “Pienso que esos acercamientos no tuvieron su autorización”, recalcó.

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico Foto: Prensa Senado

Sobre las negociaciones, señaló que –en su opinión- sí se debería negociar con desertores de paz, para no dejar “vivo a un grupo que ha martirizado por décadas a los colombianos”. Sin embargo, enfatizó en que con los narcos tenía que haber sometimiento.



Pero, se mostró pesimista en cuanto a una ‘paz total’ a largo plazo. “Esos diálogos puede que funcionen a corto plazo, con penas cortas y sometimiento", señaló. “Pero a largo plazo, mientras el narcotráfico siga vivo, aparecerán más bandas criminales. Ahí es donde yo creo que la ‘paz total’ no tiene futuro”, agregó.



Finalmente, sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, aseguró que se había aplazado mientras se sacan las reformas del Gobierno adelante y no perder costos en las próximas elecciones de octubre.



"Me he dedicado a recorrer los territorios y hasta ir por los barrios puerta a puerta para promover esa pedagogía, porque ni los nuestros la entienden", explicó. También dijo que eran pocas las personas que estaban haciendo dicha pedagogía.



Comentó que se encontraba en el aeropuerto de París, camino a Seúl. “Tendré citas para incrementar mi curva de aprendizaje, porque en cualquier momento me tocará asumir mi rol de candidato. Quiero aprender cómo funcionan las grandes ciudades”, concluyó.

