Gustavo Bolívar, senador y actual cabeza de lista del Pacto Histórico, está en plena campaña política para mantener su curul en el Congreso de la República.



Además de compartir sus propuestas y otra serie de material en redes sociales, Bolívar decidió mostrarles a sus seguidores cómo votar por su grupo político en las próximas elecciones legislativas que se llevarán a cabo el domingo 13 de marzo.

“Estaremos al final del tarjetón. Será muy fácil la pedagogía”, escribió en su cuenta de Twitter, en la cual lo siguen más de un millón de personas.



Señaló que su colectivo requería de cinco millones de colombianos que marcaran la casilla del Pacto Histórico en el tarjetón para “acabar las mafias del Congreso”.



Sin embargo, la ‘pedagogía’ no fue la mejor, pues Bolívar compartió la imagen del tarjetón donde se ve una equis (X) fuera de la casilla y desbordando otros espacios.

¿Cómo se vota?

Vale decir que, en las elecciones, el movimiento liderado por Gustavo Petro tiene una lista cerrada. Por tanto, los ciudadanos no votarán por candidatos de su preferencia, sino por el partido en conjunto.



Para votar correctamente, de acuerdo con los instructivos de la Registraduría, se debe marcar con equis el recuadro del partido. Si se marca, como hizo Bolívar, fuera del recuadro, el voto es inválido.



“Mucho cuidado con la pedagogía, de esta manera se anula el voto”, “este es el ejemplo de un voto nulo, ojo”, “pilas, la pedagogía para votar hay que hacerla bien hecha”, son algunos de los comentarios de los internautas por el instructivo del senador.



Ante la equivocación, tuvo que corregir: “Ojo con ir a marcar por fuera de la casilla como el tuit de arriba”.



Y añadió: “Mejor que la equis (X) no se salga de la casilla para que no se anule el voto”.

Gustavo Bolívar también ha hecho un llamado a los ciudadanos para que inscriban la cédula y puedan participar de las elecciones legislativas del 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo.



“¿Ustedes se imaginan donde perdamos las elecciones por un voto? ¿Qué tal que ese voto sea el de ustedes?”, comentó en otro video.



La Registraduría Nacional cerrará la plataforma de inscripción de cédulas este jueves 13 de enero a la medianoche. No obstante, se abrirá un nuevo período en marzo si los ciudadanos quieren modificar su lugar de votación.

