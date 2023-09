Lo revelado durante el caso de Nicolás Petro ha dejado con muchas preguntas al país frente al actual gobierno.



Gustavo Bolívar habló durante una entrevista en el ‘El Boletín del Gomelo’ de Juanpis sobre el escándalo que involucra al hijo del Presidente y su expareja, Day Vásquez, en temas de corrupción.



De acuerdo con el candidato a la Alcaldía, Nicolás "no tenía experiencia en corrupción porque cometió todos los errores del mundo".



(Puede leer: Gustavo Bolívar reveló por qué Miguel Varoni no salió en 'Friends': 'Estaba feliz').

No tenía experiencia en corrupción porque cometió todos los errores del mundo. Dejó todos los rastros, dejó todas las muestras

El político afirmó que si las cosas son como se revelaron en el chat, el hijo del presidente Gustavo Petro apenas iniciaba en el mundo de la corrupción.



“Cometió todas las torpezas”, dijo en la citada entrevista.



“Lo que se muestra en ese episodio es que primero es una familia pobre porque estaban tratando de recoger plata para una casa".



Y agregó: "No tenía experiencia en corrupción porque cometió todos los errores del mundo. Dejó todos los rastros, dejó todas las muestras”, añadió.



Incluso lo describió como un “neófito”.



Así mismo aclaró: “Pues si es verdad que se agarró esa plata, estaba empezando y le fue mal”.

Nicolás Petro dice que entró plata ilegal a la campaña de Gustavo Petro | El Tiempo Nicolás Petro dice que entró plata ilegal a la campaña de Gustavo Petro | El Tiempo Nicolás Petro dice que entró plata ilegal a la campaña de Gustavo Petro Foto: Facebook Nicolás Petro.

La relación entre Gustavo Bolívar y Nicolás Petro

Él no me quiere mucho porque cuando él se lanzó a la Asamblea del Atlántico yo no fui

El candidato a la Alcaldía de Bogotá mencionó que la relación entre Nicolás y él no es muy buena desde que se lanzó a la Asamblea del Atlántico.



“Él no me quiere mucho porque cuando él se lanzó a la Asamblea del Atlántico yo no fui”, contó.



Bolívar explicó que siempre ha criticado el nepotismo, entonces se le hacía mal aparecer en el lanzamiento del hijo de Petro.



Desde entonces “él me agarró una animadversión, pero después volvimos a ser amigos y nos ayudamos a hacer muchas cosas hasta que empezó el episodio” de corrupción.

*Con información de la entrevista de Juanpis en el programa ‘El Boletín del Gomelo’.

Riaño Producciones.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

