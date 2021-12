La actual cabeza de lista del Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aclaró en diálogo con la W Radio que si Gustavo Petro, actual precandidato presidencial, no gana las elecciones presidencial, él no tomaría su curul en el Senado de la República.



“No me posesiono y sube el siguiente renglón. Llevo cuatro años, no se imaginan las trasnochadas de primíparo que me pegué armando proyectos de ley, hice una reforma política, una reforma a la justicia, 66 proyectos y solo uno lo están discutiendo, ¿a qué voy?”, expresó.



Bolívar también se refirió a las manifestaciones de las Madres de Soacha MAFAPO, quienes aseguraron que fueron "utilizadas y burladas".



Además, agregaron: "El Pacto no tenía la obligación de aceptarnos en su lista pero sí de respondernos. Hicimos todo el proceso y sin embargo varios del equipo de Gustavo Petro nos dejaron en visto. Dilatando todo. Sin dar la cara".



“Eso es verdad, eso es real, yo no participé en la escogencia de las personas que integran las listas. Somos un movimiento nuevo y no tuvimos tiempo de tener unas elecciones primarias. Es muy difícil orientar el orden de las listas y se han quedado personas valiosas por fuera”, dijo Bolívar.

