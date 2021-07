'Ni Petro ni yo somos comunistas': Gustavo Bolívar

Luego de que el cantante Juanes envió un mensaje sobre las manifestaciones en Cuba, en el que señaló que “los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, ¡LIBERTAD! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo, Colombia; ojo todos”, las reacciones de los sectores políticos continuaron.



El congresista Bolívar señaló en sus redes sociales que no había reaccionado a ese mensaje, pues no se siente aludido.



“Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes: 1. Porque no me siento aludido ya que ni Petro, a quien apoyo, ni yo somos comunistas. 2. Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera. 3. Me gusta la gente que se define. 4. Amé su versión de Seek and destroy”, trinó.



En otro trino el senador aseguró que según Indepaz fueron asesinados dos líderes sociales en los últimos días y "han sido asesinados 96 líderes en 2021. 797 en la era Duque y 1.212 desde la firma del Acuerdo de Paz", y le pidió a Juanes que lo retuiteara.



