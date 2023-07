Este sábado 29 de julio fue el último día que tenían aquellos que quieren ser candidatos para las elecciones regionales de octubre. La Registraduría cerró ayer el proceso, pero hubo algunas personas que no alcanzaron a culminar su proceso por la demora en la entrega de avales.



Desde el Pacto Histórico, fueron varios los que señalaron que hubo inconvenientes en este proceso. Pero algunos miembros de dicha colectividad que fueron más allá y criticaron con dureza lo sucedido.



Es el caso del candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, quien inscribió su candidatura sobre las 3 de la tarde de este sábado. En su cuenta de Twitter, el exsenador lanzó fuertes reparos y advertencias contra el Pacto.

Gustavo Bolívar - Alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz - Claudia Rubio. EL TIEMPO

"Ante el rotundo fracaso en la entrega de avales por parte del Pacto Histórico y sus partidos, o se unifican las personerías jurídicas en una sola y se definen mecanismos democráticos para escoger candidatos, o desaparecemos", señaló.



Bolívar, por otro lado, dijo que está resultando muy difícil poner de acuerdo a los13 partidos, 51 congresistas y dirigentes nacionales y regionales que componen el Pacto Histórico.

​Pero además, dice que ese no es el único problema que afectó la entrega de avales. Señaló que entre los diversos partidos que componen la colectividad "intereses van y vienen, nepotismo, venganzas, se castiga al que levanta la voz, se cierra el paso a liderazgos por envidias o conveniencias, se negocian avales o se envían faltando minutos para cerrarse las inscripciones".



A la publicación respondió el concejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático (parte del Pacto). "Gustavo, si no se disuelven las personerías jurídicas y nace un gran partido PACTO, este proyecto se va a desvanecer en el aire, la decisión de quién es elegido y quien no, no puede quedar en manos de una camarilla minúscula reunida a puerta cerrada".



El senador del Pacto, Alirio Uribe, por su parte dejó en evidencia el afán en el que andaban este sábado para poder realizar las últimas inscripciones. "Señores

@Registraduria, señor Registrador Alexander Vega Rocha, los partidos del

@PactoCol están con sus candidat@s esperando los avales y acuerdos de coalición, por problemas técnicos aún no llegan a las regiones, solicitamos que se permitan su inscripción hasta que se logren".



Sin embargo, el plazo era claro y solo podían hacerlo hasta las 6 de la tarde de este 29 de julio. Hasta el momento, no hay balance de la Registraduría sobre el consolidado final de las inscripciones, pero se espera que haya más de 100.000.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA