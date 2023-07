Uno de los motivos por los que Gustavo Bolívar renunció al Senado de la República fue que, según él, no le alcanzaba su salario como legislador. "Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos", “tengo algunas deudas con la Dian, acabo de hacer una declaración de renta de más de mil millones”, "las cifras no me dan", fueron algunas de sus afirmaciones antes de dejar su curul el 31 de diciembre del 2022.



Por esta razón, decidió abandonar su dignidad como congresista del Pacto Histórico y comenzar a trabajar en algunos proyectos personales como escritor para televisión. No obstante, nunca le cerró la puerta a aspirar a la Alcaldía de Bogotá.



He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias", aseguró cuando dejó el cargo.



Gustavo Boliovar en el anuncio de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Precisamente, este martes se hizo oficial su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico luego de ganar una encuesta que se realizó entre varios precandidato de los partidos que conforman la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República.



Cuando Bolívar era senador recibía 34'417.000 de pesos (34 salarios mínimos) mensuales, algo que, según él, no eran suficiente para sus gastos, por lo que debía abandonar el Capitolio. Y esta semana el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que aumenta la asignación mensual de los legisladores, que pasó a 43'418.152 pesos.



Pero, ¿entonces le alcanzará con el sueldo de alcalde de Bogotá, si resulta electo.



Actualmente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibe un salario mensual de 21'497.207. Es decir, menos de la mitad de lo que comenzarán a recibir los congresistas tras el incremento decretado por el Gobierno tal y como lo establece la ley.



