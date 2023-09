El Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. La sala plena del alto tribunal tomaron dicha decisión en la tarde de este lunes tras acoger la ponencia de la magistrada Fabiola Márquez.



La demanda que pretendía tumbar la candidatura de uno de los hombre más cercanos al presidente Gustavo Petro argumentaba que había irregularidades en la renuncia de Bolívar al Senado, la cual fue presentada el 31 de diciembre del 2022.



(Además: ‘Si ese señor me sigue atacando, yo no vuelvo a los debates’: Gustavo Bolívar)

Según la demanda, dicha renuncia no fue divulgada oportunamente en la Gaceta del Congreso, por lo que no podría aspirar a un cargo de elección popular en los comicios del 29 de octubre.



Lo anterior, teniendo en cuenta que el 31 de diciembre era la fecha límite para renunciar a un cargo público para quienes quisieran aspirar en las regionales.

Facebook Twitter Linkedin

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolivar, posa en entrevista para El Tiempo Foto: Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

"Su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros", aseguró en su momento Juanita Cataño, ciudadana que estaba detrás de la demanda.



Y señaló que "solo queda esperar el fallo y respetar la institucionalidad. No podemos quedarnos quejando en redes, las acciones jurídicas son herramientas ciudadanas y democráticas y siempre pacíficas, esa es la diferencia entre quienes actuamos en derecho y quienes violan los derechos de los demás con actos violentos, terroristas y vandálicos".



Sin embargo, el tribunal electoral no encontró los suficientes elementos para tumbar tumbar la candidatura del Pacto Histórico en la capital de Colombia, la cual es una de las más fuertes de esta coalición en todo el país.



(En otras noticias: Presidente Petro le pide a Fiscalía investigar ataque a campaña de candidato del Pacto)



Sobre esta demanda, Bolívar dijo hace un mes, en entrevista con RCN Televisión, que los ciudadanos están en su derecho de hacerlo, pero consideró que dicha demanda no estaba bien argumentada.



"Están en su derecho de demandar los altos que ellos consideren que no cumplen con los propósitos de la ley, pero en ese caso creo que hay un fundamento que no está bien estudiado y que es el del tema de la publicación en la Gaceta oficial, porque eso no depende del candidato, es una obligación que depende de terceros", afirmó hace un mes.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Boliovar en el anuncio de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Y agregó: "Un candidato que cumple con el requisito, en este caso yo, no puede depender de la voluntad de otros para que se haga o no la publicación, en este caso, en la Gaceta oficial. Estuve indagando en la Secretaría general qué había pasado y me dicen que ellos sí publicaron en la página la renuncia, el presidente del Congreso también la publicó, pero que la Gaceta no estaba operando porque estaba en receso legislativo".



La candidatura de Bolívar es, además, una de las más sólidas y, por ahora, ha sido protagonista en la mayoría de las encuestas.



(Lo invitamos a leer: Tensión entre el presidente Petro e Iván Duque aumenta tras duros cuestionamientos)



Sin embargo, reconoce que el petrismo no está tan fuerte en Bogotá como lo estaba en las presidenciales.



"No está tan fuerte como las presidenciales, pero tenemos fuerza, digamos lo que llamamos el voto duro, muy fidelizado, de muchos años atrás, que nos da para pasar a la segunda vuelta sin ningún problema, el lío ya viene en la segunda", afirmó este lunes en entrevista con EL TIEMPO.



(Lo invitamos a leer: Presidente Gustavo Petro convoca marchas para el miércoles 27 de septiembre: ¿por qué?)



De otro lado, también habló sobre posibles alianzas con candidatos de otros partidos y no descartó una alianza con Jorge Enrique Robledo, Rodrigo Lara y Juan Daniel Oviedo.

Facebook Twitter Linkedin

DIego Molano, Carlos F Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara Foto: EL TIEMPO

"Sí, ahí hay gente buena y pues todos son buenos. De pronto con Robledo, con Lara mismo, a pesar de que tenemos algunas posturas un tanto distintas en algunos temas. Y también me parece muy buen tipo Oviedo, aunque por estar en otra orilla muy difícil va a llegar a una campaña como la mía o yo a la de él, pero digamos son tipos decentes", señaló.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA