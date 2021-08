‘No creo que sea el escritor de sus novelas’: Díaz sobre Gustavo Bolívar

El actor de cine y televisión Bruno Díaz acusó este lunes al senador Gustavo Bolívar de ser "un estafador y un ladrón”.



El comentario se da luego de que Díaz denunciara que el congresista no le habría pagado a su hijo Diego Andrés Díaz Valdiri, fallecido este año, el valor de un contrato de más de 220 millones de pesos.



(Lea también: Gustavo Bolívar le responde al actor Bruno Díaz que lo acusó de estafa)

Según el artista, en 2017, Bolívar contrató a la empresa de su hijo para construir dos estructuras de energía solar fotovoltaica en el que era su Hotel Paraíso Studios, en Ricaurte, Cundinamarca. Sin embargo, aseguró que solo se le pagó a su hijo un 10 por ciento del costo del contrato.



Vea aquí la denuncia del actor contra Bolívar:

En entrevista con ‘La Fm’, el actor aseguró que el congresista "estafó a su hijo” y lo acusó de ser un mentiroso.



“No creo que sea el escritor de las cosas que dice que ha escrito. Es un falso. Con una persona que habla así hay que dudar hasta de lo que reza”, indicó Díaz.



"No creo que ese sujeto sea un artista, es un impostor", agregó.



El actor afirmó que desde hace varios años su hijo estuvo buscando al líder político para que la deuda fuera cancelada. Sin embargo, aseguró que Bolívar se escondía y que le impedía la entrada al Congreso para exigir el pago del saldo del contrato.



“Este tipo se le escondía. Este señor dijo que iba a abonar y nunca lo hizo. No pagó un centavo más hasta hoy. Chicaneaba en redes que regalaba el sueldo, pero nunca pagó”, afirmó.



(Le puede interesar: Coalición de la Esperanza pedirá investigar a Duque por 'guiños' sobre 2022)



Aunque el senador Bolívar mostró algunos chats en los que le pedía a Díaz pactar el pago de la deuda, el actor aseguró que el senador solo lo contactó cuando se enteró que estaba preparando una denuncia frente al presunto caso de estafa en contra de su hijo.



“Eso que dice que me llamó, mentiras. Hace tres semanas, a mediados de junio, alguien le contó que yo le estaba preparando algo y ahí mismo me escribió. Debería mostrar, como lo voy a hacer yo, el contrato”, contó.



El actor también invitó a Bolívar a practicarse la prueba del polígrafo para conocer la verdad en el caso que denuncia.



"Yo no le tengo miedo. Lo he retado a que vayamos al polígrafo. No, se quedó callado. Invíteme al programa de 'Los Gustavos'", enfatizó.

Interés político

Díaz también negó, como se ha afirmado en redes sociales, que su denuncia contra Bolívar tenga otros intereses y busque darle un "golpe político" al congresista.



Sin embargo, fue enfático en que su denuncia es un pretexto para hablar de la ética y enseñarle al país "quién es Gustavo Bolívar".



(Además: 'Buscan denuncias sin asidero': congresista del CD defiende a Duque)



"Cuando uno comete una embarrada se somete a las consecuencias. Él no se excusa, no reconoce nada. Lo que hace un caballero es reconocer y arreglar. Ese señor es un mal ser humano. Es una advertencia que le hago a este país", dijo, en entrevista con el medio citado.



Por último, el artista aseguró que esta misma tarde mostrará el contrato, los documentos y recibos de pago del dinero que Bolívar no canceló, pero aseguró que el senador tendrá que arreglar el caso con los respectivos entes de control.



Vea aquí la respuesta del senador tras las acusaciones del actor Bruno Díaz:

Aquí mi respuesta al vídeo de Bruno Díaz y las pruebas que desvirtúan sus denuncias.

Paso a defender mi honra en los tribunales.

Gracias a quienes creen en mí por difundirlo con la misma intensidad con la que mis detractores viralizaron la calumnia.

RT🙏https://t.co/KW1ySjitb6 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 9, 2021

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Nuevo reporte del estado de colombianos detenidos en Haití

El llamado de los 'verdes' a Íngrid Betancourt / En Secreto