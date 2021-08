Actor denuncia que Gustavo Bolívar estafó a su hijo y el senador respondió

A través de un video titulado "sin ética no hay paraíso", el actor de cine y televisión Bruno Díaz denunció en las últimas horas al senador petrista Gustavo Bolívar, pues dice que el congresista no le habría pagado a su hijo Diego Andrés Díaz Valdiri, fallecido este año, el valor de un contrato de más de 220 millones de pesos.

El artista dice que Bolívar contrató a la empresa de su hijo, Guianza y Alianza por la tierra, el Aire y el Agua (GAIAG), para construir dos estructuras de energía solar fotovoltaica en el que era su Hotel Paraíso Studios, en Ricaurte, Cundinamarca.



Pero agrega que solo le pagó a su hijo una cuota inicial del 10 por ciento del valor total del contrato, quien solicitó un crédito de alrededor de 200 millones de pesos al banco para realizar la obra. Asunto que viene desde 2018.



“La obra fue entregada a satisfacción y el ‘Falsario’ empezó a disfrutar de inmediato los beneficios, como se observa en la factura del mes siguiente, el consumo se redujo en un 50%", dice en el video.



Con la obra Bolívar estaba teniendo ahorros por la disminución en los cobros de energía. Según advierte, ese ahorro sería abonado mes a mes al pago de la deuda, hasta cumplir el monto total de la obra, por el sistema de pago por ahorros.



No obstante, señala que los pagos no se hicieron y agrega que atravesó perjucios económicos por la deuda que tenía con el banco. De hecho, dice que su hijo buscó al senador en varias ocasiones, le envió las facturas en mora al correo electrónico, pero no recibió respuestas.



Al llegar la pandemia el hotel quedó vacío a causa de las medidas restrictivas de la covid-19 y se quebró y por tanto no pudo pagarle las cuotas a GAIAG.



Bolívar además desvirtuó lo dicho por Díaz y señaló que él le pidió varias citas a Díaz, pero que este no demostró interés en recibir el dinero que le debía a su hijo.



"Frente a las acusaciones que me hace Bruno Díaz preparo un video para desvirtuarlas. Mientras tanto aporto prueba de las veces que le pedí reunirnos para cuadrar un plan de pagos. Nunca he negado que el hotel se quebró por la pandemia y la campaña de terror montada por el uribismo", trinó el congresista junto a un video en el que evidencia los mensajes que le envió a Díaz.



Los mensajes dicen:



"Bruno, buenos días, soy Gustavo Bolívar. Hermano lo he estado buscando primero para lamentar profundamente la desaparición de tu hijo hermano. Como padre más que nadie se lo que se debe sentir. Segundo porque el hotel le quedó debiendo a Diego una plata de los paneles solares. Quisiera ver contigo cómo pagarte a ti ese dinero, hermano. Toca a cuotas porque el hotel se quebró, pero yo lo asumo. Espero tu respuesta para tomarnos un café y ver las cosas. Un abrazo muy grande hermano y toda mi solidaridad".



Sin una respuesta de Bruno, nuevamente Bolívar escribió: "Bruno no me respondiste. Estaré la otra semana en Bogotá, ¿será posible vernos para cuadrar las cuentas?".



Hay que señalar que Bruno Díaz fue concejal de Bogotá por tres periodos consecutivos desde 1998. Además, tuvo dos intentos fallidos como candidato a la Alcaldía de Cali en el 2007 y a la Cámara de Representantes.



Díaz retó a Bolívar a someterse a la prueba del polígrafo en caso de dudar de sus palabras, con veeduría de las madres de Soacha.



