¿A qué se dedicará Gustavo Bolívar tras ser derrotado en las elecciones? Esto se sabe

Aunque en el Pacto Histórico estaban convencidos que Gustavo Bolívar, su candidato, iba a ser protagonista en la contienda por la alcaldía de Bogotá, esto no sucedió y el exsenador ocupó el tercer lugar en las urnas, por debajo de Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo.



Ahora ha surgido la pregunta sobre el rumbo que tomará Bolívar, quien durante los últimos años ha sido uno de los hombres más cercanos del presidente Gustavo Petro.



Bolívar renunció a su curul en el Senado el 31 de diciembre del 2022 argumentando que necesitaba retomar sus actividades financieras, pues dijo que no pasaba por el mejor momento económicamente ya que tenía "algunas deudas".



Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto: Foto Néstor Gómez - El Tiempo.



"Tengo un hueco fiscal enorme y no puedo llegar a un punto de esos. Si yo fuera corrupto, pues aquí en la presidencia de la Comisión Tercera haría billete porque aquí hay lobby y cosas impresionantes que antes cobraban. Yo llegué a cambiar eso, a defender posiciones. Que los que tengan más, que paguen más impuestos”, aseveró el entonces senador.



Por lo que en su carta de renuncia dijo que volvía a la escritura: "He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía".

Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, senadores de la Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pero aclaró "con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida. Gracias".



Bolívar, quien además de político es escritor y guionista es reconocido por ser el autor de grandes éxitos de la televisión, como Pandillas guerra y paz, Sin tetas no hay paraíso y el capo. Y dijo hace unas semanas que “afortunadamente, soy el mejor escritor y el mejor pago de Latinoamérica”.



Por esta razón todo indica que podría centrarse durante unos meses en este oficio, pero no se descarta que también trabaje en la intención de unificar al Pacto Histórico para que sea un solo partido político y no una coalición.

