Lasso promete recuperar el espacio cedido a los grupos irregulares

Nueve días después de ser elegido presidente de Ecuador, Guillermo Lasso llegó ayer a Colombia para sostener un diálogo con el presidente Iván Duque, y lanzó sus primeras puntadas de sus prioridades en la relación bilateral en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y migración venezolana.

En diálogo con cinco medios colombianos, entre ellos EL TIEMPO, Lasso reiteró que espera que el Estado cope los espacios que su país ha cedido a grupos irregulares, para restablecer la seguridad en la región, con la colaboración de Colombia. Asimismo, aseguró que de llegarse a retomar la aspersión aérea con glifosato en el país, sabe que Duque respetará los acuerdos suscritos en la materia.



Una de las prioridades de ambos países es la seguridad en la frontera, ¿qué estrategia ha pensado para que el conflicto colombiano no siga impactando su seguridad nacional?

Colaboraremos con el Gobierno de Colombia y protegeremos el territorio ecuatoriano. No cabe duda de que en los últimos años el Estado ecuatoriano, por la razón que fuera, ha cedido espacios a grupos irregulares, volveremos a recuperar el espacio que le corresponde controlar al Estado ecuatoriano.



Pero, ¿cómo proteger a la población fronteriza del narcotráfico?

Necesitamos el apoyo de países como Colombia y Perú. Buscaré estrechar la cooperación con los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta es una lucha en conjunto con los países de la región.



Quizá la mayor crisis diplomática entre Colombia y Ecuador ha sido la que se presentó por el operativo militar en el que cayó el excabecilla de las Farc ‘Raúl Reyes’. Con la presencia de guerrillas en la frontera, ¿avalaría una operación de este tipo si se comprueba que se están refugiando en territorio ecuatoriano?

Tendremos una estrecha cooperación con el Gobierno de Colombia en materia de seguridad. Operativos como el sucedido en el año 2008 conforman la figura del estado de necesidad, yo creo que en ningún caso existió el interés del Gobierno colombiano en aquel momento de invadir Ecuador, simplemente de actuar en defensa de su seguridad. Seré muy claro en que trabajaremos estrechamente con el Gobierno colombiano para lograr la seguridad en la región.



Colombia está ad portas de retomar la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, ¿cree que esto ayudaría a controlar el narcotráfico en la frontera entre las dos naciones?

Hubo un acuerdo internacional suscrito entre Colombia y Ecuador y estoy seguro de que el espíritu del presidente Duque será respetar ese acuerdo.



Y en caso de que este herbicida llegara a producir desplazamiento hacia su país, ¿cuál sería la estrategia para acoger a los desplazados?

Apenas tengo nueve días de presidente electo, debo tratar ese tema un poco más a fondo.



La migración venezolana ha llegado a ambos países, ¿tiene alguna estrategia para enfrentar el flujo de migración venezolana hacia Ecuador?

Un gobierno responsable debe impulsar un proceso de regularización y de incorporación a la vida social y económica de los venezolanos en Ecuador, pero es un gran desafío incorporar ahora a los venezolanos a la vida productiva por la crisis económica que vive el país. Por otro lado, hay un enfoque político porque el causante de esta migración es el señor Nicolás Maduro, y yo creo que la comunidad internacional tiene una tarea pendiente que es resolver el problema de Venezuela.

Raúl Reyes fue dado de baja en el 2008 en Ecuador. Foto: Cortesía Olga Cecilia Vega

Es decir, ¿está pensando en regularizar a los migrantes venezolanos en su país?

Estamos conversando con la agencia de las Naciones Unidas encargada de la movilidad humana para conocer cuáles son las mejores prácticas que se han aplicado para regularizar de manera abierta y efectiva a grandes cantidades de venezolanos que están llegando al Ecuador. Lo peor que podríamos hacer es darle la espalda a esa realidad.



¿Cómo ayudará Ecuador a resolver la crisis en Venezuela?

Hay que discutirlo en el ámbito del Grupo de Lima, en instancias internacionales, para buscar la solución más adecuada posible, porque lo que está haciendo el señor Maduro es exportar pobreza venezolana al mundo y creando más problemas. Yo no tengo la varita mágica.



Usted ha manifestado su intención de presentar una reforma tributaria, ¿cómo lograrlo con una minoría en el Congreso?

En el caso de esta reforma tributaria veo muy difícil que alguien se oponga a la reducción de determinados impuestos que incentiven la inversión y generación de empleo en Ecuador.



¿Qué piensa usted de una eventual interferencia del Eln en la campaña de su rival?

Se trataría de un presunto delito que debe ser investigado por la Fiscalía de Ecuador. La Fiscal cuenta con mi total apoyo y respaldo.



Twitter: @LuisaMercadoD