‘El desenlace puede ocurrir en cualquier momento’: Juan Guaidó

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que “una decisión política” de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) “acatando la Constitución” es lo que hace falta en su país para que Nicolás Maduro salga del poder y él pueda asumir y convocar elecciones.

En diálogo con EL TIEMPO, dijo que por primera vez hay una presión interna y externa contra la dictadura, con cierta coordinación. Sin embargo, consideró que una salida política de la crisis venezolana necesita contar con el chavismo de base que existe.

¿Cuáles serán sus funciones como presidente encargado de Venezuela? ¿Cómo las cumplirá si está Maduro?



Las que nos asigna la Constitución de acuerdo con su artículo 233 con una ruta política muy clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Queremos elecciones libres, justas y transparentes para que los venezolanos manifiesten su voluntad, pero no es posible mientras continúe la usurpación del poder. El medio para alcanzarlo lo están ustedes viendo en el apoyo del pueblo en las calles, de la Asamblea Nacional como único representante legítimo de la soberanía popular y el apoyo de la comunidad democrática internacional.



¿Qué poder real tiene su presidencia?

​

El poder de la gente y la ley.



¿Cómo hará para que los militares lo respalden a usted y no a Maduro?



En la Asamblea Nacional hemos aprobado una ley de amnistía a la que los militares se pueden acoger. Es público y notorio el enorme descontento que existe entre los mandos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) por las condiciones económicas del país, de la propia institución y por haberlos comprometido en respaldar el golpe de Estado que ha consumado Maduro.

Les hemos expresado a los militares que no queremos que apoyen a un partido o bando político. Tampoco que se dividan y se enfrenten. Queremos que acaten y hagan acatar la Constitución y la voluntad de los ciudadanos. Es inútil que los altos mandos se aferren a defender un modelo que ha fracasado y un régimen sin futuro.



¿Qué margen de acción tendrá usted si no cuenta con el apoyo de los militares?



Disponemos, y lo estamos demostrando, de muchos recursos legales que nos van a ir permitiendo demostrar dónde reside la verdadera fuente del poder en Venezuela.



¿Qué hace falta para que los militares lo reconozcan como presidente encargado?



Una sola cosa: que acaten la Constitución.



¿Cree que corre el riesgo de ser detenido por el régimen?



Vivo con ese riesgo todos los días desde que asumí como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero. Pero en Venezuela es el momento de asumir responsabilidades y compromisos. Yo asumo los míos. No los evado.



¿Teme por su vida?



No. En lo absoluto. Voy muy confiado, pero con la precauciones necesarias.



¿Cuál debe ser la reacción de los países que lo apoyan en caso de que termine preso?



Creo que la posición de esos países es muy rotunda y la presión sobre el régimen que encabeza Maduro se incrementará.



¿Qué hay de nuevo en este momento que está permitiendo el renacimiento de la esperanza en la oposición venezolana?



Las circunstancias internacionales han cambiado drásticamente con respecto a cinco o seis años atrás. Por otro lado, la crisis económica ha llegado al límite de la resistencia para los venezolanos. Hoy los precios crecen más de 200 por ciento al mes. Todos estos factores se han combinado, más la renovada determinación de los venezolanos de no rendirse.



Más allá de la presión internacional, ¿ve a Maduro dispuesto a dejar el poder?



Creo que él no quiere dejar el poder. Pero esto es algo que no depende de su voluntad, sino de los hechos. Y los hechos, como usted sabe, son tercos.



¿Hasta cuándo cree que aguantará Maduro la presión internacional?



El desenlace puede ocurrir en cualquier momento. No se puede establecer un día o la hora. Pero va a ocurrir. Él encabeza un régimen podrido por dentro. Solo le puedo asegurar que la presión internacional y la presión popular desde las calles no cederán.



El horizonte más cercano para ustedes es la salida de Maduro del poder, pero más allá hay un país en grave crisis económica. ¿Qué soluciones de fondo ve?



Primero, iniciar la reinstitucionalización mediante unas elecciones libres que restablezcan la confianza en el país. Ese es un paso fundamental. Luego, iniciar las reformas económicas necesarias para estabilizar los precios y que el sector privado pueda invertir con libertad y seguridad creando empleos y oportunidades.



Nuestra visión es volver a tener un país donde los venezolanos no tengan que emigrar. Una Venezuela que sea una fuente de crecimiento y progreso para América Latina, y no como es un hoy, una fuente de problemas y conflictos.



A su juicio, ¿qué falta para que Maduro salga del poder y usted lo asuma para convocar elecciones?



Una decisión política de los altos mandos de la FAN acatando la Constitución.



¿Cree que los militares van a permitir una transición transparente del poder?



Sí lo creo. Y estamos trabajando para facilitar ese camino.



¿Estima que hoy hay un terreno libre para hacer elecciones seguras y transparentes en Venezuela?



Puede haberlo con un Consejo Nacional Electoral que actúe de manera transparente y dé confianza a los venezolanos, y el cese de la usurpación del Poder Ejecutivo.



¿Qué tan fortalecida queda la oposición en Venezuela con el reconocimiento internacional de su nombre como presidente encargado?



Ha sido importantísimo. Tenemos una deuda de gratitud muy grande con nuestros hermanos latinoamericanos. Por supuesto, también con el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, con Canadá y las democracias europeas. Su respaldo es fundamental en esta lucha.



¿Qué opinión le merece que EE. UU. se reserve el derecho a usar la fuerza en algún momento en Venezuela?



Como usted comprenderá, es un tema muy delicado. Esperamos que nunca se llegue a una situación como la que sugiere su pregunta. No obstante, las declaraciones oficiales más recientes del Departamento de Estado indican que Estados Unidos hará uso de todo su poder económico y diplomático, y no del militar, para presionar al régimen de Maduro.



¿Cree que las marchas populares y la ofensiva internacional serán suficientes para ponerle fin al régimen de Maduro?



Definitivamente sí. Hace pocas semanas nadie hubiera previsto el cuadro que hoy observamos en Venezuela. Por primera vez hay una presión interna y externa contra la dictadura con cierta coordinación. Las bases del régimen se están conmoviendo.



En pasadas ocasiones, algunas alternativas políticas han fracasado porque la oposición se divide. ¿No teme que lo dejen solo?



Los partidos que actuamos en el marco de la Asamblea Nacional hemos demostrado que más allá de nuestras naturales diferencias estamos unidos en lo fundamental. Así lo hemos demostrado desde que se inició al actual año parlamentario, el pasado 5 de enero. Respetando los acuerdos y actuando coordinadamente.



¿Cree que para una salida política a la crisis venezolana se necesita contar con el chavismo?



Sin duda. Con el chavismo de base que existe, y no lo negamos. Nuestra lucha es para que ellos tengan su espacio político y el mismo sea respetado. Que actúen democráticamente y no como ha venido ocurriendo en el propio partido oficial donde Maduro ha impuesto su dictadura personal. A ellos tampoco les interesa lo que sucede en Venezuela.



¿Cómo ve el papel de Colombia?



La actitud del presidente Iván Duque ha sido muy seria, muy responsable y muy solidaria. Defender la democracia en Venezuela es defender la democracia de Colombia, y él lo ha comprendido perfectamente.

El pueblo y el Gobierno de Colombia le han demostrado al mundo lo que significa la verdadera solidaridad entre países

El pueblo y el Gobierno de Colombia le han demostrado al mundo lo que significa la verdadera solidaridad entre países hermanos. Son el país que ha tenido que cargar de manera directa con la peor parte de consecuencias de la destrucción que ha padecido Venezuela. No conozco un caso de otro país que haya recibido en tan poco tiempo un flujo tan enorme de migrantes y refugiados y haya respondido a esta crisis como lo ha hecho Colombia. Venezuela muy pronto volverá a ser el buen vecino que merece Colombia.



¿Tiene información sobre la presencia del Eln en Venezuela?



La presencia del Eln en 12 estados de Venezuela ya no es un secreto a voces. Está suficientemente documentado. Usan nuestro territorio como retaguardia estratégica con lo que amenazan la seguridad tanto de Colombia como de Venezuela. Son demasiados los soldados y civiles colombianos y venezolanos que ha perdido la vida por las acciones de ese grupo a ambos lados de la frontera.



EDULFO PEÑA

Editor Político de EL TIEMPO