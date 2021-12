El Gobierno Nacional puso en marcha un plan para blindar todas las medidas de seguridad necesarias durante el periodo electoral que se avecina. Se trata de garantizar la integridad de los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la República. El costo será de 1,3 billones de pesos.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que todos los aspirantes presidenciales ya cuentan con un esquema robusto de protección y lo mismo ocurre con varios de los dirigentes que participarán en las elecciones legislativas, informó RCN Radio.



“Se hizo una primera evaluación del riesgo de cada uno de los candidatos que hoy están aspirando, por razones de seguridad no se puede decir a quienes se le incrementaron, pero de acuerdo a esa evaluación podríamos decir que el 98 % de los candidatos a la Presidencia tendrán un esquema de seguridad de acuerdo a su nivel de riesgo para así garantizar que puedan hacer campaña en todo el territorio nacional”, señaló Palacios a este medio.



Violencia durante las elecciones en Colombia



La violencia durante las elecciones en Colombia es uno de los temas de mayor sensibilidad. Así, por ejemplo, entre marzo y agosto de este año, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), uno de los centros de pensamiento que le sigue la pista a este fenómeno, cada cuatro días hubo una víctima de violencia electoral en Colombia.



Pares actualizó su informe con datos hasta el 7 de octubre, y la situación no dio muestras de mejorar: hubo 62 hechos violentos con 79 víctimas, todas relacionadas con actores políticos. Además, los ataques se han presentado en 21 de los 32 departamentos más Bogotá. Los puntos con mayor riesgo son Valle del Cauca (11 sucesos) y Antioquia (seis sucesos), departamentos que también fueron protagonistas de la violencia política en las elecciones regionales de 2019.



En las elecciones locales de 2019, la violencia fue atroz. Pares registró 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. "La magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días", aseguró esta organización.



Del total de víctimas, un 45,65% (105) ocurrieron luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. En tan solo dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados.



Gobierno protege a 354 candidatos a través de la UNP



El propósito del Gobierno es que en esta ocasión no ocurra una situación similar. Según la emisora, Palacio informó que “más de 354 candidatos de los que se encuentran inscritos, tienen medidas de protección a través de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía Nacional, en ese sentido se ha tomado la decisión que desde la Dirección de Protección de la Policía Nacional se establezca un oficial superior para que sea un enlace con las campañas presidenciales para garantizar que los desplazamientos tengan las medidas de protección necesarios”.



Por su parte, el mismo medio, dijo que el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, reveló que dispusieron de medio millar de uniformados que trabajarán de la mano con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad en medio de la contienda electoral.



“Estamos mirando a cada candidato por separado, se destinaron 500 policías no solamente para candidatos presidenciales, el primer evento son elecciones del Congreso y sobre eso estamos trabajando de la mano de la UNP”, sostuvo.



El Gobierno indicó que, con el ánimo de cumplir con este plan de protección, se han apropiado billonarios recursos que corresponden al presupuesto más grande de toda la historia en esa materia.



“Aseguramos para el presupuesto de este año 1,3 billones de pesos que tendrá a disposición la Unidad Nacional de Protección haciendo énfasis en el periodo electoral. Para el próximo año tendremos la capacidad suficiente para garantizar los vehículos el pie de fuerza de personal, por parte de la UNP, como de la Policía, para que todo candidato tenga su medida de protección, siempre y cuando esa medida haya sido demostrada”, afirmó el ministro Daniel Palacios.



POLÍTICA