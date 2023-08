Este fin de semana hubo una andanada de violencia que se sintió con fuerza en Cauca y Antioquia. Como parte de esta ofensiva de las disidencias, un ataque terrorista a una patrulla del Ejército impidió que miembros del Partido de la U llegaran a Anorí para el lanzamiento oficial de su campaña en el municipio antioquieño. Ante esta situación, el senador Juan Felipe Lemos, copresidente de la colectividad, explicó lo hechos y prendió las alertas frente a lo que está ocurriendo con su partido y otros en el marco electoral por cuenta de la creciente violencia.



¿Qué fue lo que pasó con la movilización que iban a hacer en Anorí?





Lo que sucedió es que teníamos programado en Anorí fue acompañar el lanzamiento de la campaña del candidato de la alcaldía que el partido está coavalando. Desde el martes informamos de nuestro viaje. Como Anorí tiene una triste historia guerrillera, con mucha violencia, nos recomendaron que fuéramos en helicóptero comercial. Despegamos de Medellín a las 9:30 de la mañana y cuando salimos no habían reportado nada. Cuando íbamos a aterrizar en la base militar, el comandante de la base llama a nuestro esquema y nos dicen que no podíamos aterrizar porque había una contingencia. De ahí salimos a Amalfi. Allá nos confirman que la patrulla que nos iba a escoltar al casco urbano de Anorí fue atacada con explosivos activados a su paso. Eso dejó dos soldados heridos, pero por fortuna están bien. Nos dijeron que serían las disidencias de las Farc del frente 36 que operan en esa zona.

¿Esa acción era en contra de ustedes?



No tenemos claridad sobre el tema. Uno queda con muchas dudas e incertidumbre. ¿por qué activaron la carga explosiva el mismo día que íbamos para Anorí y no en un día distinto? Uno pensaría, pero esto no es confirmado, que se trata de llamar la atención y de poner ese tipo de temas en la opinión nacional. Están buscando relevancia en los medios. Pero no puedo decir que fuera un atentado en nuestra contra. Fue una acción contra la Fuerza Pública y esto ha sido sistemático por esas disidencias en todo el territorio nacional.

¿Qué está pasando con el Partido de la U que figura como uno de los partidos con más incidentes reportados en estos primeros meses electorales?



La situación de seguridad del país se está complicando cada vez. Ya no son hechos aislados. Lo preocupante es que hay una acción sistemática, planificada e indiscriminada de estos grupos en contra de la Fuerza Pública y la sociedad civil. Quieren desestabilizar al gobierno pero también quieren infundir temor en la población y en el ejercicio democrático que se avecina. La 'U' fue el tercer partido que más candidatos inscribió, fueron 11.500 avales en todo e territorio, y desafortunadamente muchos de nuestros candidatos han sido víctimas de presiones y coerción de estos grupos al margen de la ley. Están dificultando nuestro trabajo en las regiones y ya hemos hecho pronunciamientos sobre esto. También mañana vamos a tener un almuerzo con el presidente Petro y le expondremos los casos. No solo lo que sucedió en Anorí sino lo que ha pasado en Bello con nuestro candidato a la alcaldía, que ha sido objeto de amenazas directas. Vamos a alertarlo de todo lo que está pasando en todo el territorio nacional, sobre todo la falta de acción ante el ataque sistemático en contra de nuestra Fuerza Pública. No podemos creer que el gobierno nacional no asuma una posición dura sobre aquello que está pasando en el Cauca, Nariño y otros departamentos.



¿Todos los ataques en contra de ustedes están centrados en Antioquia o qué ha pasado en otros departamentos?



Hasta ahora conocemos lo que ha pasado en Antioquia. Mañana la codirección del partido ha buscado reunirse con los funcionarios del partido a nivel nacional para hacer un barrido por regiones para saber lo que está aconteciendo en esta contienda electoral. La información por el momento es lo de Bello y Anorí.

¿Cómo ha visto el tema electoral en el territorio?



Más allá de esos dos hechos, no había sentido ningún tipo de presión o situaciones anómalas. Sin embargo, la situación de inseguridad es creciente. En algunos departamentos se ha agudizado el accionar de estos grupos al margen de la ley. Hay que ponerle atención. Estamos ad portas de unas elecciones muy importantes y se le está generando un temor constante en la gente. Eso va a tener una afectación en las elecciones que se avecinan.

¿Qué papel va a jugar la 'paz total' en este proceso electoral?



Es muy difícil hablar de 'paz total' cuando muchos grupos al margen de la ley no están comprometidos con ella. El Gobierno tiene buena voluntad y tiene el deseo de construir un proceso de paz que ayude a mejorar la situación de violencia de la nación pero lo que vemos es que esos grupos no tienen voluntad de paz. Cuando no hay voluntad de paz, le estamos tendiendo la mano generosa del Estado, y ellos responden con una oleada terrorista que está matando miembros de la Fuerza Pública y miembros de la Fuerza Pública. El gobierno debe actuar sin complacencia y usar toda la fuerza del Estado para combatirlos. El Estado no puede seguir posando de bobo e idiota útil con estos grupos armados. El gobierno quiere dialogar y la contraparte responde con violencia. Sus acciones no son conforme a ese llamado de paz.



¿Debe exigirse en los diálogos que haya respeto del proceso electoral?





No es solo de proceso electoral. Deben cesar todo tipo de violencia en contra de la Fuerza Pública y los electores. No pueden seguir coercionando a la gente. Deben permitir que la gente elija libremente a los que serán sus gobernantes en cuatro años. De no ser así, el Estado debe actuar. No se puede seguir siendo complaciente con ellos.