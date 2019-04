Gobierno le responde a Vargas Lleras sobre repartición de mermelada

La columna de Germán Vargas Lleras publicada este domingo en EL TIEMPO abrió todo un debate en la política nacional. El exvicepresidente y jefe de Cambio Radical arremetió contra el Gobierno porque, según él, dos funcionarios de la Casa de Nariño influyeron en la decisión de algunos miembros de su partido para votar el Plan Nacional de Desarrollo.

Puntualmente acusó a Luis Lorduy y Andrés Betancur de haber “llamado sin descanso a senadores y representantes de Cambio Radical, y seguramente de otros partidos, a convenir qué grado de participación aspiran tener en el Gobierno”.



Sin embargo, Jaime Amín, alto consejero presidencial para la Política, aseguró que estas dos personas a quienes acusa Vargas Lleras “no tienen ninguna posibilidad dentro de sus funciones de ofrecer ningún puesto, y no lo han hecho”, dijo este lunes en La W.

Y es que tras este señalamiento quedó la pregunta sobre si este gobierno está repartiendo mermelada.



No obstante, la política de cero mermelada ha sido una de las banderas del presidente Iván Duque desde la campaña. El mismo mandatario ha reiterado en varias ocasiones que esa política se mantiene y que su objetivo es que los proyectos se debatan en el Congreso.

Amín aseguró que el Gobierno sigue con la intención de tener una relación armónica con el Legislativo. “El doctor Germán Vargas Lleras lanza esas acusaciones que no tienen ningún asidero”, aseveró Amín.



Además explicó que hay muchos funcionarios de la Casa de Nariño y de los distintos ministerios que hablan constantemente con los congresistas. Explicó que los llaman "de manera permanente" para que asistan a las sesiones, para que no se salgan y para enviarles documentos relacionados con sus funciones.



"Creo que se está sobrevalorando un tema frente al cual, lo digo con total tranquilidad y certeza, ahí no hay nada porque muchísimas personas apoyan al Gobierno en su tarea de hacerle seguimiento a las relaciones con el Congreso", comentó Amín.



