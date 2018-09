Gobierno Duque logra leve mayoría en el Congreso

El mandatario consiguió que 54 de los 106 senadores actuales estén en su bancada. Esto le da un aire a la gobernabilidad de Duque y es un triunfo político, pues se dio sin tener que entregar cuotas en su gabinete.

El Gobierno del presidente Iván Duque aseguró este miércoles unas estrechas mayorías partidistas en el Senado, lo que le permitirá una leve holgura en el trámite de sus proyectos. En la Cámara de Representantes la bancada que lo acompañará es la mayoritaria, pero no logró la mitad más uno de sus miembros.



En cumplimiento del nuevo Estatuto de Oposición, que ordena a los partidos definir sus posturas frente al gobierno dentro del mes siguiente a la iniciación del mandato, Duque se quedó con el apoyo del Centro Democrático (CD), el Partido Conservador, los movimientos cristianos Justa Libres y Mira, la ASI y el partido de ‘la U’.



Los liberales y Cambio Radical se quedaron en la franja de los independientes.

El bloque de la oposición lo conformarán los ‘verdes’, el Polo, la llamada Lista de la Decencia y el partido de la Farc.



La mayor sorpresa fue que ‘la U’, el principal aliado del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) está ahora con Duque y con el expresidente Uribe.

Aunque la noticia sobre el apoyo de ‘la U’ a Duque puso al gobierno a respirar un poco más tranquilo, al mismo tiempo se conoció que ese partido quedó muy fracturado con la decisión tomada mediante votación de la bancada parlamentaria.



Por un lado el senador Roy Barreras dijo que a ‘la U’ no le queda otro camino que escindirse luego de esta decisión, y el presidente de la colectividad, Aurelio Iragorri, anunció que va a repensar su permanencia al frente de la organización.



“Lógicamente que la decisión del partido me lleva a revisar mi posición como presidente (…) Acuérdense que la política es dinámica, pero en mi caso no tanto”, anunció Iragorri.



El senador Armando Benedetti, uno de los que estaba en la línea de la independencia del gobierno de Duque, afirmó que el Ejecutivo “reunió” a varios congresistas de ‘la U’, “les ofreció ‘mermelada’” y logró que esa colectividad se le uniera.



Esta diferencia entre los congresistas de ‘la U’ supone, de entrada, riesgos para la solidez de los aliados de Duque en el Congreso, pues al menos 16 legisladores que votaron porque el partido fuera independiente son partidarios de acabar con esa colectividad.

“Cuando hay diferencias ideológicas irreconciliables al interior de un partido sobre la paz, sobre las víctimas, sobre la solución dialogada, sobre los derechos de las minorías y en general sobre las libertades civiles se hará necesaria la escisión del @partidodelaucol”, escribió el senador Roy Barreras, otro de los derrotados de este miércoles.

Pero también la de los liberales. Aunque el jefe del liberalismo, César Gaviria, acompañó la elección de Duque y fue uno de los primeros jefes políticos en reunirse con el mandatario para hablar de gobernabilidad, a última hora se quedó en la independencia.



Gaviria dijo que el liberalismo no será partido de gobierno porque no fue invitado a formar parte de la coalición de gobierno



El pasado martes Cambio Radical, el partido de Germán Vargas, había anunciado su decisión de quedarse en independencia.



El presidente Duque guardaba la esperanza de que los liberales y Cambio Radical también se declararan partidos de gobierno, lo que le habría ayudado más en su gobernabilidad. Sin embargo, su radical decisión de no entregar cuotas burocráticas a esas colectividades los distanció.



En todo caso para el gobierno de Duque lo conseguido representa un triunfo político, pues se dio sin tener que entregar representación a los partidos en su gabinete o en el gobierno.



La declaratoria de ser partido de gobierno, independiente o de oposición, no tiene en principio muchos efectos materiales. No obliga por ejemplo a los opositores a votar en contra de los proyectos del gobierno. Ni a los independientes.



De hecho, tanto el expresidente Gaviria como Germán Vargas, anunciaron que apoyarán los proyectos del Gobierno cuando consideren procedente hacerlo.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que “el gobierno está muy complacido” con los partidos que se declararon de su lado. Pero también resaltó el anuncio de los independientes de colaborar en los proyectos del Gobierno que les parezcan buenos para el país.

Actualmente el Senado lo constituyen 106 senadores, lo que significa que la mayoría para tomar decisiones sería de 54 senadores, justo los congresistas que están en los partidos y movimientos políticos que han manifestado su apoyo a la administración de Duque.



Esto se traduce en que para la votación de los proyectos en el Senado tendrían que asistir todos los congresistas de estos partidos, lo que supone un reto mayúsculo para el Ejecutivo.



En el caso de la Cámara de Representantes las cuentas son diferentes ya que, al menos en el papel, los partidos que se declararon de gobierno suman cerca de 80 votos y en esta corporación se requieren al menos 87 apoyos para ostentar las mayorías.



Los partidos solo pueden modificar sus posturas frente al gobierno una vez durante el mandato, pero después de un año de iniciado.



La oposición estará conformada por los ‘verdes’, el Polo, el partido de Farc y la Lista de los Decentes.



El excandidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, serían opositores en el terreno político, pero no podrían declararse como tal debido a que su movimiento Colombia Humana no recibió el reconocimiento jurídico que el Estatuto de la Oposición exige para declararse en esa posición.







