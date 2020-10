Gobernadores plantean tregua de Uribe-Santos y que se sienten a hablar

A los gobernadores del país les tiene preocupados la polarización. Consideran que, en medio de la pandemia, es un fenómeno muy grave que afecta el desarrollo incluso en las regiones.

Por eso, el marco de la Cumbre de Gobernadores, que se realizó en Manizales, hubo un llamado que alcanzó a pasar un poco desapercibido. Estuvo a cargo del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

Por eso, Zuluaga les dijo a los demás gobernadores del país que “más que nunca necesitamos estar unidos”.



Agregó que “no puede haber egoísmos ni personalismos. No puede haber cálculos políticos porque lastimosamente nos hemos encontrado que está resultando peor la polarización y los cálculos políticos que la misma pandemia”.



Para el gobernador, los ciudadanos merecen consideración y respeto.



“La historia no le va a perdonar a quienes les apuestan al fracaso. Si le va mal a una región, si le va mal a un departamento le va mal a los ciudadanos y si a nuestro país le van mal, le va mal a los ciudadanos”, dijo Zuluaga, quien precisamente fue ministro de Santos, pero que hoy no es lejano de Duque.



El presidente de la Federación de Departamentos hizo un llamado a ser propositivos y no generar peleas, a no personalizar, a buscar salidas y soluciones, pues es “lo que necesita este país”.



Ante la pregunta de si ese mensaje era una invitación a los expresidentes Uribe y Santos, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos respondió: “Es una buena interpretación a ese llamado que se dio en la cumbre de gobernadores. Es un sentimiento nacional. La gente, los colombianos estamos cansados de una polarización que está causándole mucho daño al país, más daño que la pandemia”.

Zuluaga aseguró que tiene “una muy buena relación tanto con el expresidente Santos como con el expresidente Uribe” y señaló que ser amigo de uno no lo hace enemigo del otro.



Si bien no lo ha planteado formalmente, podría sonar a que Zuluaga en una eventualidad estaría dispuesto a trabajar en ese acercamiento entre los dos expresidentes. Podría ser el puente.



“Y si ellos quisieran hacerle un bien al país, eso sería ideal. Pero vale la pena decir que no solo podemos centrar la atención en ellos dos, el dialogo nacional es mucho más amplio”.



Y precisamente en esto coincide el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien este fin de semana en entrevista al periódico El Colombiano dijo que quieren mandar un mensaje con dos elementos.



El primero que mencionó fue el de unidad, pues “el país está polarizado, se intenta dividir cada vez más y nosotros nos la jugamos por la unidad. Es complejo y decirlo tiene muchos sacrificios, muchas dificultades”.



Pero el camino para un eventual acercamiento entre Santos y Uribe no parece sencillo. Si bien Santos ha hablado de tender puentes ninguno da el paso inicial y las posiciones parece difíciles de conciliar.



