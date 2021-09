Las críticas del gobernador del Magdalena al presidente Duque

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha expresado en los últimos días, a través de sus redes sociales, su contrariedad con el Gobierno Nacional.



Es así como el mandatario seccional, quien participó en una consulta con Gustavo Petro en 2018, expresó este fin de semana su molestia tras una visita a su departamento del presidente Iván Duque, para la que no se le tuvo en cuenta.



También puede leer: En secreto: la llamada que aceleró la renuncia de Karen Abudinen

Caicedo denunció a través de sus redes sociales que ad portas de las campañas políticas, el presidente Duque "se inventa 'el pacto funcional' para orientar recursos públicos para algunos municipios del Magdalena a través de proyectos que controlarían los actuales congresistas de los clanes urgidos de recursos para financiar sus campañas".



La molestia de Caicedo se dio luego de que ni él ni la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, fueran invitados por el Presidente para participar este fin de semana en el acto que se llevó a cabo en el municipio de Zona Bananera.



Para la Gobernación del Magdalena, dicho desaire a los gobernantes, de la oposición pero elegidos democráticamente, confirmaría el bloqueo del jefe de Estado a la administración departamental.



“El proyecto de desestabilización y saboteo es cada día más claro, el presidente Duque, MinDefensa y MinAgricultura llegan a Zona Bananera con excusa de inauguración de laboratorio ICA. Vienen a reunirse a puerta cerrada con alcaldes y clase política. Su reunión política no deja dudas sobre quién lidera el bloqueo”, aseguró Caicedo.



En sus cuentas en redes sociales el mandatario de los magdalenenses señaló que los congresistas “Farelo, González, Guida, Pinedo, Henríquez, Castillo y Lozano, de los clanes, apadrinan los recursos del ‘pacto funcional’ de Duque, los del 'cártel de la Salud' que han quebrado los hospitales departamentales y orquestan el bloqueo desde la Asamblea y el Gobierno Nacional”.



Caicedo aseguró que "Duque desconociendo el mandato popular no invita al gobernador del departamento. Su reunión política no deja dudas sobre quién lidera el bloqueo. Eso si, pidieron ambulancias, vehículos etc para su visita. Solicité apoyarlos".



Para el gobernador, vinieron fue "a reunirse a puerta cerrada con alcaldes y clase política tradicional".



Las críticas del gobernador al presidente generaron la respuesta del senador uribista Ernesto Macías. "¿Qué se cree este Gobernador? Se va del país (sin permiso) “autorizándose” él mismo; y desde el exterior tramita el permiso ante el Presidente.

Y ahora se las da de bravucón porque cree que el Presidente debe pedirle permiso para reunirse con alcaldes, elegidos popularmente", señaló en su cuenta Twitter.



Le pude interesar: ‘El candidato del Centro Democrático no surgirá de los extremos': Duque