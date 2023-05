Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre y exdirector de la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos o FND), habló con EL TIEMPO sobre los temas tratados en el último encuentro de gobernadores en el marco de la FND. Además de expresar las preocupaciones de los gobernadores ante la situación de orden público en el país, también ahondó en el debate sobre federalismo. Esta tesis ha sido impulsada por varios mandatarios locales desde hace unos meses y el fin último es lograr que el país abandone el férreo centralismo por una mayor autonomía de las regiones.



¿Cómo han visto la situación de orden público en el país?

Hay muchas preocupaciones y mucha incertidumbre con la política de ‘paz total’. Sabemos que el Gobierno está actuando de buena fe y no queremos que abusen de esto las organizaciones criminales afianzando su poder territorial, que es lo que estamos viendo. Hoy no percibimos ninguna voluntad de parte de esa gente. Siguen extorsionando, intimidando a la comunidad, manejando el negocio del narcotráfico, las dinámicas criminales en las ciudades y en el campo. Lo que estamos reclamando es tener un poco más de claridad hacia dónde vamos.

¿Cuáles son esas preocupaciones que han expuesto desde Fedepartamentos?

Los gobernadores de la Orinoquía están muy preocupados con el evento de Iván Mordisco con las juntas de acción comunal. El gobernador del Caquetá también ha manifestado preocupaciones. En Sucre, Córdoba y Bolívar estamos preocupados con el afianzamiento del Clan del Golfo y sus prácticas en el territorio. La 'paz total' no se nos puede volver otro Caguán.

Ante esas observaciones, ¿el Gobierno les ha dado alguna respuesta?

Han hecho consejos de seguridad puntuales. Hay unos planes de acción que se vienen cumpliendo. No conozco la situación de mis colegas, pero mi angustia fue escuchada por el Gobierno, se hizo un consejo de seguridad con el ministro de Defensa y hay un plan de acción que lo vamos a evaluar al cabo de tres meses a ver qué avances tenemos en esta materia.



Este lunes y martes centraron la cumbre de Fedepartamentos en la propuesta de adoptar el modelo federal. ¿Cómo ha visto la recepción de esta tesis?

Mi conclusión es que el orden federal para los que hemos estado presentes acá es un ideal que deberíamos alcanzar en algún momento en Colombia. Sin embargo, el marco jurídico constitucional que hoy tenemos no nos lo permite porque la decisión que tomó la Constitución del 91 en el tema del modelo de Estado habla de un Estado unitario, descentralizado con autonomías, con vocación regional y no habla de la federalización.



El federalismo es nuestro ideal, vamos a ir transitando hacia allá, pero en el marco constitucional que hoy tenemos no es posible implementarlo a no ser que se haga una Asamblea Nacional Constituyente y se haga una nueva Constitución en Colombia. Algunos dicen que a través de una reforma constitucional, pero entraría en la Corte Constitucional, y podría no pasar ante la idea de que se sustituye la Constitución. Creemos que tenemos que transitar el camino hacia la federalización. Aunque el marco constitucional lo complejiza un poco, sí nos permite afianzar las autonomías, la descentralización y mejorar la distribución de competencias y de recursos. Igualmente, mejorar las capacidades normativas y regulatorias de los gobiernos locales para fortalecerlos y que estos puedan darle mejores respuestas al ciudadano por la proximidad.

¿Cómo toma la propuesta de Carlos Caicedo que habló de una Constituyente para avanzar hacia el federalismo?

Nosotros no estamos con la Constituyente. Pensamos que en este momento del país generaría unas incertidumbres muy grandes. La Constituyente es un espectro tan amplio, que trata todos los asuntos del Estado, que consideramos que es un abanico que no se debe abrir en este momento. Estamos de acuerdo con que se desarrollen los preceptos y el mandato de la Constitución del 91 en materia de descentralización y de autonomías, lo cual no se ha desarrollado y en cambio ha retrocedido en varias materias.

¿En qué momento el país estaría listo para dar ese paso al federalismo?

El modelo federal del Estado es ideal por los niveles de autonomía que adquieren los territorios. El marco jurídico que hoy tenemos pensamos que no nos lo permite y esta coyuntura que hoy tiene Colombia no es adecuada para una Asamblea Nacional Constituyente.



Tenemos que transitar hacia la federalización del desarrollo de las autonomías desde las potestades que nos entregó la Constitución del año 91. Por ejemplo, tenemos que volver a la fórmula de distribución de los recursos y de participación de los gobiernos locales que trajo la Constitución del 91 y que la modificaron en el año 1999, 2000 y 2001. Tenemos que entregarles realmente a los territorios las potestades en materia de transporte, de Turismo, de desarrollo económico y de medio ambiente. Hay que desarrollar todas aquellas normas que imponen mayores niveles de autonomía, de consecución de recursos, competencias y niveles regulatorios.



¿Qué pasos se pueden dar para recuperar esa autonomía que se ha venido perdiendo?

Hay que derogar la Ley 715 y la Ley 617. Hacer una nueva distribución de recursos y competencias, una reforma fiscal territorial, modificar el Sistema General de Participaciones y modificar la ley de ordenamiento territorial. Además, debemos regresarle el manejo de las regalías a todos los territorios. Hoy en día el Gobierno central se ha ido tomando la incidencia en el manejo de esos recursos que constitucionalmente tienen la titularidad territorial. Con esas cosas, vía actos legislativos o reformas legales, podemos introducir cambios sustanciales en materia de ordenamiento territorial y distribución del poder entre el Estado central y los estados locales.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, propuso una constituyente para adoptar el federalismo como modelo de ordenamiento territorial. Foto: Archivo particular

Uno de los elementos que más han reiterado en los foros es el de seguridad ciudadana y la necesidad de más autonomía de los gobiernos locales. ¿Cómo avanzar en este tema?

Las Fuerzas Militares deben ser del dominio del gobierno central. Se encargan de la defensa del Estado y de la integralidad del territorio. La Policía, a nuestro parecer ,debe estar mucho más cercana a los gobiernos locales. En la mayoría de países la policía es de los gobiernos locales. Aquí tenemos que ir transitando hacia un modelo donde los gobiernos locales tengan mucha más incidencia en el poder de policía para poder desarrollar estrategias que se adecuen a nuestro territorio. La comandancia que están ejerciendo los alcaldes y los gobernadores sobre la policía es precaria porque finalmente acatan el nivel central. Creemos que debemos ir avanzando hacia cuerpos de policía locales que nos permitan desarrollar estrategias en materia de seguridad y convivencia se adecuen mucho más a nuestros entornos.

En la declaración que firmaron hablan de una mayor autonomía política y de los 160 años de la Constitución de Río Negro. ¿Sienten que en la Constitución de 1991 hay una deuda en ese tema?

En Colombia hubo una lucha política de 200 años entre centralismo y federalismo que desembocó en muchas guerras y la conclusión era adoptar un modelo o el otro. La Constitución del 91 buscó un modelo intermedio. Sin embargo, los gobiernos y el Congreso que siguieron no han acatado el mandato de la Constitución de empoderar los territorios, de entregarle esos niveles de autonomía a los territorios y poder armar el modelo regional. Solo queremos que se desarrolle la Constitución de 91 e ir avanzando en ese ideal de federalismo que nosotros tenemos, dentro del marco constitucional vigente.

¿Qué opina del artículo de las regiones autonómicas impulsado en el Plan Nacional de Desarrollo?

Ojalá ese artículo no se quede como un canto a la bandera y que definitivamente el gobierno tome la determinación de desarrollar esos niveles de autonomía que mandó la Constitución del 91. Este marte el presidente habló de eso en su discurso de posesión, pero el Departamento Nacional de Planeación no ha dado muestras de querer que eso sea así. Entonces esperemos que sean consecuentes con ese artículo y arranquemos en la próxima legislatura con los proyectos de ley para consolidar esas autonomías y profundizar la descentralización.



¿Qué falta por hacer?

Ponernos a concertar con el Gobierno y con los partidos políticos los textos de las reformas que queremos sacar adelante para materializar este sueño de autonomía. Tenemos que sentarnos a redactar los textos normativos para hacer esto una realidad. A eso vamos a dedicarnos estos meses que nos quedan en el gobierno. Esta tarea no es de los gobernadores, es de las gobernaciones: los que nos sucedan deben seguir con la misma tarea.

