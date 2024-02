‘No estoy embarcado en el federalismo’: gobernador Rendón sobre la autonomía fiscal

En entrevista con EL TIEMPO, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló de su propuesta de referendo, que ya avanza con conformación de comité, para autonomía económica de departamentos.



(Puede leer: 'Se burlaron de nosotros': presidente Petro sobre Panam Sports y pérdida de los juegos)

¿Cuál es la lectura que hace de la polémica por el decreto del presupuesto que dejaba en el limbo obras de infraestructura en Antioquia, pero también en todo el país?



Lo que hay detrás es el desconocimiento a una gran capacidad técnica y una fortaleza institucional que han tenido de tiempo atrás Planeación y el Ministerio de Hacienda. El presidente Gustavo Petro quería, de un plumazo, apropiarse de 13 billones de pesos que ya estaban comprometidos, a través de vigencias futuras, en contratos de infraestructura que tiene la Nación a lo largo y ancho de país. Se corrige, por fortuna. Uno tiene que celebrar la corrección, pero es lamentable tener que celebrar lo rutinario, el deber de las cosas. Pero aquí lo que sigue estando pendiente para el caso de Antioquia son las apropiaciones que también son compromiso de la Nación en las vías de cuarta generación.

¿A qué se refiere?

Si la Nación este año no pone por lo menos la mitad de la plata, un poco más de 300.000 millones de pesos para el túnel del Toyo, este va a ser el elefante blanco más grande de América Latina. Es una obra a la que se le han metido más de 1.300 millones de dólares, dos terceras partes la han hecho el departamento de Antioquia y el distrito de Medellín, y una tercera parte la Nación, pero la Nación no ha cumplido con sus compromisos, como debe ser.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El Gobierno dejó sin financiación las vías 4G en el presupuesto del 2024 y ahora se desató una polémica por el decreto. ¿Le están metiendo política a las grandes obras de infraestructura de Colombia?



El Presidente es un amante del caos. A él le gusta generar caos para después buscar una salida y entonces aparecer como si tuviera una gran solución. Pero, realmente, nosotros vivimos en un péndulo de incertidumbre muy grande. Realmente creo es que el Presidente tiene un interés en financiar cosas distintas a las que ya está obligada la Nación a financiar por compromisos que se asumieron en otras épocas con vigencias futuras.

¿Por qué lo dice?



Acá también me encontré con cualquier cantidad de recursos comprometidos por varios años, pero ¿entonces porque no me gustan los voy desfinanciar? ¿Voy a someter al departamento a una incertidumbre jurídica con contratos y demandas que se puedan venir? Quisiera tener unas fuentes de financiación para sus cosas, pero el presupuesto es muy rígido, inflexible, y él tiene que acomodarse y aprender a trabajar con esa rigidez institucional que tiene el país. Eso hace parte de ser demócrata, de respetar las instituciones. Además, las definiciones que en el pasado ya habían tomado en el Congreso. Eso, palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el doctor Jorge Iván González, exdirector de Planeación.

A propósito, ¿qué opina de la salida de González?



Me dio mucha tristeza como colombiano porque, además como economista, siempre he tenido un respeto muy grande por él y era, tal vez, el último baluarte técnico que le quedaba a este gobierno. Verlo salir, además, por la defensa que hizo del rigor de algo tan importante como es el Presupuesto General de la Nación, es algo que todos debemos lamentar. Ojalá el Gobierno encuentre un muy buen reemplazo, aunque será difícil.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González, exdirector del DNP. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Para evitar que desde Bogotá se tomen decisiones que perjudiquen los recursos para obras, como en este caso, ahí sería clave su propuesta sobre autonomía fiscal de los departamentos...



Nosotros, precisamente, tenemos que valorar en Colombia que tenemos regladas por la Constitución y la Ley la forma en la que fluyen los recursos de la Nación a los departamentos y a los municipios. ¿Se imagina que las regalías o el presupuesto no tuvieran esa reglamentaciones? Estaríamos ante una acometida extorsiva por parte del Gobierno Nacional para no darles a las regiones los recursos que se necesitan. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos contentos con los montos de recursos que fluyen desde el Gobierno Nacional a las regiones.

(En otras noticias: Renunció Gustavo García, viceministro del Interior del gobierno del presidente Petro)

¿Por qué?



De la totalidad del recaudo tributario de todo el país, la Nación se queda con el 85 por ciento, los municipios con una cifra cercana del 10 por ciento y los departamentos del 5 por ciento. Y el recaudo tributario no se origina en el cielo, en el aire. El recaudo se origina es en las regiones. Nosotros estamos planteando es que los departamentos, que son el nivel intermedio de gobierno, tengan cómo atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio porque hoy no tienen cómo hacerlo.

¿Entonces?



La gente cree que en Antioquia somos ricos, pero, la verdad, compartimos los mismos dolores de muchos otros departamentos. Si usted va a subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá y se encuentra con unas situaciones abrumadoras. Acá en Antioquia hay dos millones de personas aguantando hambre, de 28.000 kilómetros de vías que tiene el departamento, las únicas que medio funcionan son las que venían avanzando bien, son las del mecanismo de concesiones, que son las nacionales, pero las secundarias y terciarias están destruidas. De 4.300 sedes educativas, la mayoría están en el piso. No hay conectividad digital. Si eso pasa en Antioquia, imagínese lo que pasa en el resto del país.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julían Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: @FNDCol

¿Qué plantea usted?



Entregarles a los departamentos una protección constitucional en sus rentas, parecida a la que tienen los municipios.

¿Cómo es eso?



Los municipios en el artículo 317 de la Constitución tienen esa protección porque ese artículo señala que estos podrán gravar la propiedad inmueble y de ahí se desprende el predial. Queremos modificar el artículo 298, que habla sobre lo que pueden hacer los departamentos para definir: solo los departamentos podrán gravar la renta de patrimonio de las empresas y de las personas de su territorio. Eso, a la mayoría de los departamentos les duplicaría los ingresos con relación a lo que hoy reciben y ahí sí tendrían cómo atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio.

Pero ¿cómo avanza eso? ¿Qué viene haciendo para que no se quede en propuesta?



Eso lo vengo enunciando hace más de dos años. Tuve la oportunidad de ser alcalde de Rionegro y encontrar el gran poder del que dispone un municipio. Podía disponer al año de ingresos de libre destinación por cerca de 400.000 millones de pesos para atender las necesidades de 150.000 habitantes. Ahora, como gobernador de Antioquia, solo dispongo de 190.000 millones de pesos de libre destinación para siete millones de habitantes. Me di a la tarea desde hace más de dos años de plantear ese cambio constitucional vía referendo para que los departamentos tengan realmente autonomía fiscal. Para que los departamentos compitan al manejar estos dos tributos para generar riqueza, empleo, bienestar. No se trata de privilegiar departamentos ricos por encima de otros, todos ganaríamos.

(Le recomendamos: 'Hay una buena voluntad del Gobierno para trabajar con los gobernadores': Carlos Amaya)

¿Cómo es eso?



Adicionaremos y pondremos en el texto que finalmente habrá de refrendarse por los colombianos es que ningún departamento podrá recibir una asignación inferior a la que ya venía recibiendo. Todos necesitamos ganar, pero lo más triste es continuar con lo que hoy acontece en el país y es que con el sacrificio de lo que se tributa en las regiones nosotros estamos financiando el derroche del Gobierno Nacional para pagar peluqueros, por ejemplo. Eso no puede tener lugar en Colombia, donde tenemos esas deficiencias en infraestructura y en servicios básicos esenciales. Es algo grotesco.

¿Cómo avanza la elaboración de ese referendo?



Estamos conformando un comité promotor. Ya han aceptado hacer parte el exministro Carlos Gustavo Cano, por el sur del país. También, por la Orinoquia, aceptó el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga. Por una parte del Eje Cafetero aceptó el senador y exgobernador de Caldas Guido Echeverri. También, en representación de Bogotá, la doctora Ana Lucía Villa, quien fue el apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y conoce mucho las finanzas territoriales. Y tenemos otras contrataciones ahí en curso que próximamente estaremos anunciando, pero van a ser muy importantes.

¿Este referendo es el primer paso para que Colombia se vuelva federal?



A mí me gusta el federalismo, pero no estoy embarcado en eso. Es una discusión que ha sostenido el país en los últimos 200 años. Incluso, por esa discusión, hemos tenido guerras y ha habido violencia. Estamos hablando solo de inducir un cambio en el artículo 298. Es una discusión nacional, los colombianos son los que habrán de refrendar este cambio. Esto no es un tema de Antioquia porque todos los departamentos ganarán. El que tendrá que estrecharse es el Gobierno Nacional. A los gobiernos les ha quedado grande equiparar las posibilidades y oportunidades de las regiones. Los tributos existen para equiparar oportunidades entre regiones y entre personas y al Gobierno Nacional le quedó mal hecho ese reparto.

A mí me gusta el federalismo, pero no estoy embarcado en eso FACEBOOK

TWITTER

¿Qué viene?



Después de conformar ese comité viene la recolección de firmas. La exigencia está en dos millones de firmas, pero hay que recoger por lo menos el doble. Es la experiencia que nos indica quienes ya nos hemos embarcado en esos menesteres. Luego va al Congreso, a revisión de la Corte y luego a refrendar.

Cambiando de tema, ¿cómo está el departamento en materia de seguridad?



La verdad, he registrado con sorpresa cómo del embeleco de la ‘paz total’ estamos teniendo que encarar problemas de orden público casi que peores a los registrados hace 20 años en Colombia. Ese cese del fuego le genera dificultades a la Fuerza Pública para reaccionar. Un soldado, un policía, a la hora de encarar tiene que mirar brazaletes y mientras eso pasa ya nos han desplazado 100 personas.

Una de sus propuestas para mejorar la seguridad fueron los frentes ciudadanos, lo que se interpretó como que usted quería revivir las convivir...



Me ha sorprendido el revuelo que ha generado una cosa que está entre nosotros hace tantos años. Cuando llegué a la alcaldía de Rionegro, en 2016, encontré tres estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico, con hasta 50 asesinatos por año. Terminamos el mandato con la tasa más baja de homicidios reciente de ese municipio. Y, entre otras cosas, no solo por haber tumbado las casas de vicio sino porque pasamos de 30 frentes de seguridad a 150 frentes, con ciudadanos vinculados en una colaboración estrecha con la Fuerza Pública. Su única arma era un celular con datos o un radio en la ruralidad más dispersa de Rionegro.

Es decir, es algo que ya probó y le funcionó...



Lo único que se puede recalcar de eso es una experiencia muy positiva en la lucha contra el crimen y la inseguridad. A los únicos a los que no les conviene una comunicación estrecha entre ciudadanía y Fuerza Pública es a los bandidos. Aquí no estamos hablando de armar a los ciudadanos.

Mateo García

REDACCIÓN POLÍTICA