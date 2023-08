El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo les pidió a sus compañeros de la Federación Nacional de Departamentos - que reúne a los 32 gobernadores del país - que no lo incluyan en "esa vocería que pretende menoscabar el gobierno del Presidente Gustavo Petro".



En un fuerte mensaje, les dijo que "pedir la renuncia de ministros cuando estamos de salida, irrespeta el fuero presidencial de nombrar su equipo de gobierno".



Caicedo además aseguró que jamás vio a la Fedepartamentos "pronunciarse cuando fui perseguido y desconocido por el presidente @IvanDuque, quien se ensañó con la única gobernación de izquierda en Colombia".

Caicedo, además, dijo que la Federación no se "solidarizó" con él cuando "el fiscal Barbosa montó un entramado para desprestigiarme y sacarme del cargo del que fui elegido".



Y es que esta semana, la mayoría de gobernadores manifestaron su indignación luego de que el ministro del Interior Luis Fernando Velasco les dijo que dejaran la "hipocresía" y les pidió que no convirtieran el tema de seguridad en un tema electoral.



Después de eso, la Federación le pidió al presidente Gustavo Petro cambiar al funcionario, pero el jefe de Gobierno les respondió que ellos no debían meterse en la conformación del gabinete. Pese a esto, el tono del choque ha bajado y tanto Velasco como los gobernadores han mostrado voluntad para dialogar y construir de forma conjunta una estrategia para mejorar la seguridad de cara a las elecciones.

