Gobernación del Atlántico, ¿una elección casi cantada?

Una de las singularidades de los próximos comicios está en la costa Caribe y es la elección –prácticamente cantada– de la exministra Elsa Noguera como gobernadora del Atlántico.

La llegada de Noguera al cargo más importante de ese departamento está siendo apoyada por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, además de la familia Char, respetada y admirada en esta parte del país.



Medios locales han dado cuenta de que algunos sectores de ‘la U’ también concurrirían a esa aspiración, pero, hasta el momento, no hay nada confirmado en ese sentido.



El senador liberal Mauricio Gómez Amín, uno de los hombres fuertes del liberalismo en la Costa, afirmó que Noguera ha logrado “reunir a la clase política” en el propósito de impulsar el desarrollo del Atlántico.



“Ella está probada, ya lo hizo bien, generó confianza, credibilidad, hizo bien las cosas, no fue una mujer de escándalos sino de resultados. Cuando en Barranquilla se pensó que los arroyos no se podían arreglar, ella lo hizo, y cuando se pensó que no podía haber un parque en cada barrio, ella lo hizo”, aseguró Gómez Amín.



El congresista se refiere a que Elsa Noguera fue secretaria de Hacienda de Barranquilla y, luego, alcaldesa de esa ciudad.



El apoyo a su nombre reunió a dos de los líderes más fuertes en la política nacional: el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, y Fuad Char, jefe de la familia costeña.



El propio Char fue quien dijo que a esa candidatura también llegaría Cambio Radical; y el expresidente Andrés Pastrana, junto al presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes, oficializaron esta semana su acompañamiento a Noguera.



La alianza entre los liberales y la familia Char se extenderá a otras candidaturas, como la de Jaime Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla y el exsenador Mario Fernández a la de Sincelejo.



“Estamos estudiando la posibilidad de acompañar al ‘Mello’ Cotes en el Magdalena y así venimos trabajando con la familia Char y con Cambio (Radical) alianzas para la gente”, afirmó Gómez Amín.



Esta alianza entre el liberalismo y los Char ha sido vista por algunos sectores políticos como un golpe para Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, en esta parte del país. El exvicepresidente había sido el aliado durante varios años de esta familia en la elección de alcaldes y gobernadores en el Atlántico.



